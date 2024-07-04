香港潮商集團（2322）公布，7月4日收市後，公司與公共投資基金（PIF）簽訂備忘錄，公司擬與沙特阿拉伯PIF亞洲分部以PIF投資形式進行合作。根據備忘錄，投資總額為5億美元（相當於約39億港元），包括分別用於融資項目及貸款的1億美元及4億美元。投資金額預計由PIF全額出資。
根據備忘錄 ，PIF擬對公司進行的投資包括通過可換股債券的方式向公司提供為期五年的融資及通過貸款的方式向公司提供為期五年的融資。雙方擬於備忘錄日期起計三個月或雙方同意的其他延長期限內，進一步協商後續履行備忘錄項下各項義務事宜，並簽訂最終協議。
潮商集團指，公司主要在中國及香港從事貿易、借貸、保理、融資租賃及金融服務業務，相信備忘錄的簽訂對集團一般流動資金及善用PIF投資及合作以拓展其現有業務至為有利及至關重要。
此外，在PIF的資金支持下，集團可能會在機會來臨時進行戰略舉措包括但不限於投資於不同行業例如礦業及健康或其他板塊等。簽訂備忘錄符合本公司及其股東的整體利益。
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