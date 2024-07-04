中國21世紀教育指，於交割後，浙江培尖科技將不再是公司之非全資附屬公司。浙江培尖科技主要從事教育軟件、教育設備、電子產品技術開發及技術諮詢業務。

浙江培尖科技截至2023年12月31日的經審核總資產及淨資產分別約為1971.81萬元及560.74萬元人民幣。

中國21世紀教育在2019年9月6日收購浙江培尖科技的51%權益，而根據股權轉讓協議，倘若浙江培尖科技在截至2019年、2020年、2021年或2022年12月31日止任何財政年度錄得經審核虧損淨額，中國21世紀教育有權要求賣方回購其所持有的目標公司股權。

經計及現行生效的政策，並在考慮浙江培尖科技的財務狀況及盈利能力後，公司出售目標公司的股權將使集團能夠變現投資收益、優化其資本結構以及增加集團的流動資金及儲備。

於交割後，浙江培尖科技將不再為公司的非全資附屬公司。此外，董事預期，出售事項之所得款項淨額約人民幣1340萬元將由集團用作一般營運資金。

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