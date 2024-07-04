「2024 世界人工智能大會」今日在上海世博中心揭幕，數碼港連續第二年參與這項盛事，並率領 8 間數碼港社群企業參與，其中兩間數碼港培育初創 Votee AI和友圖科技（YouToo Robot）獲選為「WAIC 2024 未來之星 100 強」（WAIC 2024 Future Tech 100），顯示了香港在人工智能領域的創新實力和國際競爭力。
其中，Votee AI 專注於運用人工智能和機器學習技術進行市場調查，並剛於今年 6 月推出
自主研發的廣東話大語言模型，協助機構將生成式人工智能科技結合粵語功能，應用於顧客服務等業務場景。
數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港現已匯聚了約200間專注於人工智能和數據科學研發及應用的初創企業及科技公司，這次數碼港帶領 8 間優秀企業參與世界人工智能大會，其中兩間更成功入選未來之星 100 強，充分展現了香港及數碼港企業在人工智能領域的創新實力和國際競爭力。 數碼港將繼續與政府和業界合作，建設人工智能生態系統，促進技術交流和產業對接，推動人工智能技術落地應用，為香港創造更大的經濟和社會效益。
「2024 世界人工智能大會」由外交部、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、科學技術部、國家互聯網信息辦公室、中國科學院、中國工程院、中國科學技術協會和上海市人民政府共同主辦，7 月 4 至 7 日 於上海舉行。大會以「以共商促共享，以善治促善智」為主題，展示前沿技術成果，探討人工智能發展新機遇，致力打造全球最具規模的產業生態集群。
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