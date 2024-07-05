道期現升0.06%；標期現升0.04%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.01%；韓國KOSPI指數現升0.67%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.2%。

VIX指數隔晚升1.4%或0.17點，報12.26點。

紐油現升0.2%或0.17美元，報84.05美元；布油現升0.12%或0.1美元，報87.54美元；金價現升0.06%或1.62美元，報2358.31美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或14.5美元，報9882.5美元。比特幣現跌1.98%或1159.67美元，報57169.34美元；美國10年期債息現升0.31%或0.0137厘，報4.3724厘。

今日焦點股份可留意：

思捷（0330）停止出售商標及相關權益談判。

微創機器人（2252）料上半年收入增長逾1倍。

亞洲果業（0073）沽NVIDIA賺448萬，再買微軟1570股。

信通院：5月內地市場手機出貨量增16.5%。

中國21世紀教育（1598）向創辦人等售浙江培尖科技，套現1350人幣。

潮商集團（2322）獲沙特公共投資基金投資5億美元。

中石化油服料（1033）今年新簽合同額達850億元人幣。

聯交所譴責綠新親水膠體（1084）前非執董郭松森。

歐盟：周五起對中國電動車徵收臨時關稅。

海信家電（0921）認購陝國投信託24.5億理財產品。

弘陽地產（1996）6月合約銷售跌逾52%至7億人幣。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。

國泰君安國際（1788）：目前股價不反映內在價值，擬回購。

德永佳（0321）：為保留資金擴建越南工廠減派息，日後派息率維持八成左右。

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