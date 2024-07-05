恒指今早高開7點或0.05%，報18035點，大市成交金額20億元；國指今早高開2點或0.05%，報6473點。恒生科技指數開市報3649點，升0.15%。上升股份比例為5.08%，下跌為4.33%，無升跌為90.57%。
藍籌18隻升，23隻下跌，41隻無升跌。宏橋（1378）升1.02%，報11.9元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌1.16%，報102.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，10隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報21.3元，升1.19%；跌幅最大的是京東（9618）開市報102.2元，跌1.16%。
恒指受制於20天線(18054.78點)。科指高於10天線(3633.29點)。
思捷（0330）停止出售商標及相關權益談判。無成交，報0.132元。
微創機器人（2252）料上半年收入增長逾1倍。開市報9.7元，升8.14%。
亞洲果業（0073）沽NVIDIA賺448萬，再買微軟1570股。無成交，報2.77元。
信通院：5月內地市場手機出貨量增16.5%。手機設備個別發展，鴻騰（6088）開市報3.66元，無升跌。丘鈦（1478）無成交，報4.04元。舜宇（2382）開市報45.8元，無升跌。高偉電子（1415）開市報23.5元，無升跌。通達（0698）無成交，報0.091元。瑞聲（2018）開市報31.8元，無升跌。比亞迪電子（0285）開市報37.3元，跌0.13%。信利國際（0732）開市報1元，跌0.99%。富智康（2038）開市報0.89元，無升跌。小米（1810）開市報16.92元，升0.48%。
中國21世紀教育（1598）向創辦人等售浙江培尖科技，套現1350人幣。無成交，報0.133元。
潮商集團（2322）獲沙特公共投資基金投資5億美元。無成交，報0.81元。
中石化油服料（1033）今年新簽合同額達850億元人幣。開市報0.52元，升1.96%。
聯交所譴責綠新親水膠體（1084）前非執董郭松森。無成交，報0.74元。
歐盟：周五起對中國電動車徵收臨時關稅。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報8.7元，無升跌。比亞迪（1211）開市報234元，跌0.26%。廣汽集團（2238）無成交，報2.79元。長城汽車（2333）開市報11.9元，無升跌。小鵬（9868）開市報31.45元，升0.32%。五菱（0305）無成交，報0.375元。理想（2015）開市報81元，升0.25%。蔚來（9866）開市報37.6元，無升跌。零跑（9863）開市報24.05元，無升跌。恒大汽車（0708）開市報0.41元，升1.23%。
海信家電（0921）認購陝國投信託24.5億理財產品。無成交，報24.2元。
弘陽地產（1996）6月合約銷售跌逾52%至7億人幣。無成交，報0.082元。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報66.7元，升0.08%。
國泰君安國際（1788）：目前股價不反映內在價值，擬回購。開市報0.61元，無升跌。
德永佳（0321）：為保留資金擴建越南工廠減派息，日後派息率維持八成左右。開市報1.05元，升1.94%。
破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創52周高，見38.4元，開市報38.4元，升0.79%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見3.96元，開市報3.96元，升0.76%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元；兗煤澳大利亞（3668）創52周高，見38.4元，開市報38.4元，升0.79%。
創52周低，其中包括，農夫山泉（9633）低見35.1元，開市報35.1元，跌0.99%。
異動股
上升異動股，包括，天泓文創（8500）開市報0.61元，升14.02%；南南資源（1229）開市報0.173元，升12.34%；銀建國際（0171）開市報0.118元，升11.32%；天彩控股（3882）開市報0.64元，升8.47%；微創機器人－Ｂ（2252）開市報9.7元，升8.14%；華音國際控股（0989）開市報0.044元，升7.32%；信懇智能（1967）開市報0.28元，升5.66%；易點雲（2416）開市報1.93元，升4.89%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.134元，升4.69%；環聯連訊（1473）開市報0.181元，升4.62%；醫渡科技（2158）開市報3.87元，升4.59%。
下跌異動股，包括，速騰聚創（2498）開市報43.35元，跌14.92%；中國服飾控股（1146）開市報0.083元，跌12.63%；三愛健康集團（1889）見52周低0.018元，開市報0.018元，跌10%；興瀘水務（2281）開市報0.61元，跌7.58%；天譽置業（0059）開市報0.013元，跌7.14%；開源控股（1215）開市報0.014元，跌6.67%；中國重汽（3808）開市報17.02元，跌5.55%；人保集團（1339）開市報2.59元，跌5.47%；中國財險（2328）開市報9.3元，跌5.39%。
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