恒指今早高開7點或0.05%，報18035點，大市成交金額20億元；國指今早高開2點或0.05%，報6473點。恒生科技指數開市報3649點，升0.15%。上升股份比例為5.08%，下跌為4.33%，無升跌為90.57%。