報道引述消息指，匯豐渴望為擁有約260億歐元資產的財富管理部門尋找一個擁有全球品牌並在德國也有業務的買家。畢馬威正幫助匯豐出售該項資產。

同時，消息指，匯豐銀行正在與美國銀行合作，考慮剝離其德國基金管理業務 Inka，該公司是基金管理業內最大的公司之一，管理約4000億歐元的資產。

報道引述消息指，Inka目前正在與匯豐的德國托管業務一起向潛在買家推介，兩者售價可能達到數億歐元。消息指，道富集團和Universal Investment是一直在研究這些資產的潛在競購者。

匯豐發言人表示，該行正在評估德國財富管理、基金管理和托管業務，尚未做出最終決定。

法國巴黎銀行、瑞士寶盛、畢馬威、瑞銀、道富集團和Universal Investment的代表不予置評。

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