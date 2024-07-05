港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌0.07點子至4.51208%，是6月14日後最低，當日報4.50881%，對上一次連跌7日是4月9日，當日拆息報4.42851%。
港元現報7.8085元升值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8104元，亦曾升值最多12點子，報7.8081元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.85點子至4.52988%，是7月3日後最低；1星期HIBOR升6.92點子至4.46494%，是7月2日後最高；2星期HIBOR升5.67點子至4.46851%，是7月2日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.72488%，是7月3日後最高；6個月期HIBOR跌0.02點子至4.82536%，是7月2日後最低；12個月期HIBOR升0.14點子至4.95518%，是7月2日後最高。
美元指數現報105.035貶值0.095點或0.09%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44659%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9324%，連續2日擴闊，利差是2024年6月14日後最闊，當日差距為-0.9376%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年6月27日，當日利差報-0.7993%。
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