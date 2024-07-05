moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌7日 見3周低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌0.07點子至4.51208%，是6月14日後最低，當日報4.50881%，對上一次連跌7日是4月9日，當日拆息報4.42851%。

港元現報7.8085元升值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8104元，亦曾升值最多12點子，報7.8081元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.85點子至4.52988%，是7月3日後最低；1星期HIBOR升6.92點子至4.46494%，是7月2日後最高；2星期HIBOR升5.67點子至4.46851%，是7月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.72488%，是7月3日後最高；6個月期HIBOR跌0.02點子至4.82536%，是7月2日後最低；12個月期HIBOR升0.14點子至4.95518%，是7月2日後最高。

美元指數現報105.035貶值0.095點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44659%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9324%，連續2日擴闊，利差是2024年6月14日後最闊，當日差距為-0.9376%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年6月27日，當日利差報-0.7993%。

 

其他報道

匯控據報出售德國財富管理業務 估值最高6億歐元

小紅書據報開啟新一輪裁員計劃

速騰聚創暴跌62% 上市半年禁售期完結

大摩：中資股6月錄得資金淨流出

杉玉連續兩個周一推午市套餐半價優惠 售價39元起 僅限黃埔店及荃新天地店

人行與主要金融機構簽訂債券借入協議 可用規模達數千億元

滬深三大指數開市漲跌不一 人行本周淨回籠7400億人幣 創近三個月單周新高

恒指高開7點 受制於20天線 科指升0.15%

夜期低水24點 美期升 亞股個別發展

英國大選投票結束 工黨料大勝 英鎊變動不大

北水增持建行 減持商湯