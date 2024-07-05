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內地知名基金經理：無須執著保衛3000點 若時間夠長 A股100萬點可期

A股走勢反覆偏軟，3000點保衛戰是內地股民之間的熱門話題。內地知名基金經理、中泰資管聯席首席投資官姜誠在直播中表示，A股一定不會永遠只專注在保衛3000點，若把時間拉長一點來看，其實A股還是在漲，只要時間夠長，100萬點也是可期待的。

姜誠表示，如果從過去十幾年、二十年的角度來看，A股其實是在上漲的。「如果我們看滬深300全收益指數，實際上我們發現它並沒有輸給全球主流指數很多，甚至還贏了很多全球市場的其他主流指數。」他又指，對A股市場的未來和潛在報酬率持樂觀態度。「過去的表現是一個既成的事實，這是不容置疑的，既成的事實就是它是賺錢的，雖然波動性大。」

姜誠認為，無須太過執著A股是否能保住3000點。「丟了就丟了，它遲早會回來的。」他又指出：「大家想想，我們是不是曾經保衛過2000點，還保衛過1000點?那麼可能十年後，你還會問為什麼要總保衛5000點?再過20年，可能會問，為什麼我們總是保衛10000點?」他更指出，如果時間夠長，A股100萬點也是可期待的。

姜誠又指：「巴菲特其實挺老奸巨滑，他曾與人打賭，認為100年內美國股市能達到100萬點。大家算一下，100年的時間，只要年化收益幾個點，就能達到100萬點。時間的力量是最強大的。」

對於姜誠的評論，內地網民似乎不賣帳。「這個市場的專家已經癲成這樣了嗎？」、「100萬點可期，是遙遙無期的期嗎？」、「這幾年就沒有幾個專家能說出人話了」。

 

 

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