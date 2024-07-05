美股休市，美期上升，大摩指中資股6月錄得資金淨流出，而事實上，南水上日亦再流出39.66億元，市場雖稱觀望月中三中全會，不過A股跌勢未止，拖累港股表現，恒指高開7點後，半日倒跌最多223點，收市跌195點，再失18000點關。恒指跌穿10天線，20天線得而復失。科指跌穿10天、100天線。內銀、資源股回吐。