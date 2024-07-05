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恒指半日跌195點 跌穿10天線 科指跌1.8% 跌穿100天線

美股休市，美期上升，大摩指中資股6月錄得資金淨流出，而事實上，南水上日亦再流出39.66億元，市場雖稱觀望月中三中全會，不過A股跌勢未止，拖累港股表現，恒指高開7點後，半日倒跌最多223點，收市跌195點，再失18000點關。恒指跌穿10天線，20天線得而復失。科指跌穿10天、100天線。內銀、資源股回吐。

恒指今早高開7點，高位升76點，低位跌223點，高低波幅301點。上升股份比例為13.32%，下跌為35.68%，無升跌為50.98%。

恒指半日跌195點或1.09%，報17832點，大市成交金額478億元；國指跌81點或1.27%，報6388點。恒生科技指數收報3583點，跌1.83%。

藍籌股成交金額204.68億元，佔大市成交42.82%；科指成份股成交金額101.93億元，佔大市成交21.32%；國指成份股成交金額194.38億元，佔大市成交40.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.02%，至55.2億元，佔大市成交11.53%。牛熊證成交金額26.06億元，減少12.62%；窩輪成交金額29.13億元，減少20.6%。

藍籌14隻升，67隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升2.2%，收報2.79元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.64%，收報4.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報63.9元，跌0.23%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.4元，跌13.04%。

恒指跌穿10天線(17926.25點)，20天線(18044.61點)得而復失。科指跌穿10天線(3626.61點)、100天線(3602.37點)。

北水南下合計淨流入7.1億元，較上日減少24.89%，連續第8日流入，累計流入227.03億元，對上一次連續8日淨流入是5月27日。

匯控（0005）據報出售德國財富管理業務收報68.3元，跌0.8%。

速騰聚創（2498）暴跌62%創上市新低，見15.28元，收報16.44元，跌67.73%。

思捷（0330）停止出售商標及相關權益談判。收報0.134元，升1.52%。

微創機器人（2252）料上半年收入增長逾1倍。收報8.79元，跌2.01%。

亞洲果業（0073）沽NVIDIA賺448萬，再買微軟1570股。收報2.77元，無升跌。

信通院：5月內地市場手機出貨量增16.5%。手機設備普遍向下，鴻騰（6088）收報3.46元，跌5.46%。丘鈦（1478）收報3.89元，跌3.71%。舜宇（2382）收報44.2元，跌3.49%。高偉電子（1415）收報23.05元，跌1.91%。通達（0698）收報0.089元，跌2.2%。瑞聲（2018）收報31.05元，跌2.36%。比亞迪電子（0285）收報36.1元，跌3.35%。信利國際（0732）收報1元，跌0.99%。富智康（2038）收報0.86元，跌3.37%。小米（1810）收報16.54元，跌1.78%。

中國21世紀教育（1598）向創辦人等售浙江培尖科技，套現1350人幣。收報0.129元，跌3.01%。

潮商集團（2322）獲沙特公共投資基金投資5億美元。收報0.79元，跌2.47%。

中石化油服料（1033）今年新簽合同額達850億元人幣。收報0.51元，無升跌。

聯交所譴責綠新親水膠體（1084）前非執董郭松森。收報0.74元，無升跌。

歐盟：周五起對中國電動車徵收臨時關稅。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報8.39元，跌3.56%。比亞迪（1211）收報234.4元，跌0.09%。廣汽集團（2238）創上市新低，見2.71元，收報2.74元，跌1.79%。長城汽車（2333）收報11.64元，跌2.18%。小鵬（9868）收報29.95元，跌4.47%。五菱（0305）收報0.37元，跌1.33%。理想（2015）收報78.35元，跌3.03%。蔚來（9866）收報36.85元，跌1.99%。零跑（9863）收報22.9元，跌4.78%。恒大汽車（0708）收報0.395元，跌2.47%。

海信家電（0921）認購陝國投信託24.5億理財產品。收報23.8元，跌1.65%。

弘陽地產（1996）6月合約銷售跌逾52%至7億人幣。收報0.08元，跌2.44%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報66.8元，升0.23%。

國泰君安國際（1788）：目前股價不反映內在價值，擬回購。收報0.61元，無升跌。

德永佳（0321）：為保留資金擴建越南工廠減派息，日後派息率維持八成左右。收報1.05元，升1.94%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.34元，收報34.34元，升0.18%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2180元，收報2180元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084.5元，收報1084.5元，升0.04%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.06元，收報41.06元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.5元，收報1060.45元，無升跌；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.16元，收報22元，跌0.45%；樂艙物流（2490）創上市新高，見32.85元，收報31.9元，升3.24%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見89.5元，收報82.75元，跌0.6%；太古（0019）創52周高，見73.9元，收報73.05元，跌0.14%；翠華控股（1314）創52周高，見0.25元，收報0.248元，升3.33%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見38.85元，收報38.1元，無升跌；中國電力（2380）創52周高，見4.27元，收報4.17元，跌1.65%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.78元，跌1.04%；中石化（0386）創52周高，見5.43元，收報5.34元，跌1.11%；中石油（0857）創52周高，見8.6元，收報8.4元，跌1.64%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.23元，收報6.27元，跌2.18%；廣汽集團（2238）低見2.71元，收報2.74元，跌1.79%；國家聯合資源（0254）低見0.056元，收報0.056元，跌5.08%；永旺（0984）低見0.385元，收報0.415元，無升跌；3D MEDICINES（1244）低見4.53元，收報4.62元，跌3.55%；保集健康（1246）低見0.022元，收報0.023元，跌8%；REF HOLDINGS（1631）低見0.2元，收報0.201元，跌0.99%；亞信科技（1675）低見6.48元，收報6.51元，跌1.81%；卓航控股（1865）低見0.02元，收報0.021元，跌4.55%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）低見0.129元，收報0.138元，跌2.13%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.96元，收報7.99元，跌1.11%；六福集團（0590）低見15.64元，收報15.72元，跌0.51%；周生生（0116）低見7.07元，收報7.08元，跌0.7%；大快活（0052）低見7.66元，收報7.66元，跌0.26%；叙福樓（1978）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；農夫山泉（9633）低見34.25元，收報34.5元，跌2.68%；中升（0881）低見10.48元，收報10.64元，跌3.45%；國際家居零售（1373）低見1.21元，收報1.22元，無升跌；H&H國際（1112）低見8.52元，收報8.63元，跌2.38%；福萊特玻璃（6865）低見10.4元，收報10.5元，跌2.96%。

異動股

上升異動股，包括，千盛集團控股（8475）創52周高，見1.5元，收報0.98元，升145%；CMON（1792）收報0.06元，升27.66%；中油潔能控股（1759）收報0.59元，升24.21%；華星控股（8237）收報0.023元，升21.05%；中國生物科技服務（8037）收報0.45元，升20%；怡邦行控股（0599）收報0.187元，升19.87%；森浩集團（8285）收報0.027元，升17.39%；普樂師集團控股（2486）收報2.93元，升17.2%；志道國際（1220）收報0.049元，升16.67%；帝國科技集團（0776）收報1.99元，升16.37%；環聯連訊（1473）收報0.197元，升13.87%。

下跌異動股，包括，速騰聚創（2498）創上市新低，見15.28元，收報16.44元，跌67.73%；中國服飾控股（1146）收報0.075元，跌21.05%；瑞強集團（8427）收報0.235元，跌16.07%；宋都服務（9608）收報0.141元，跌15.57%；時富投資（1049）收報1.09元，跌15.5%；恆新豐控股（1920）見52周低0.25元，收報0.25元，跌15.25%；三愛健康集團（1889）見52周低0.016元，收報0.017元，跌15%；浙江聯合投資（8366）收報0.018元，跌14.29%；寶積資本（8168）收報0.056元，跌13.85%；劍虹集團控股（1557）見52周低0.26元，收報0.26元，跌13.33%。

 

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