Primary Gold總部位於澳大利亞，主要從事金礦勘探及金礦開發。Primary Gold透過其全資附屬公司Primary Minerals Pty Ltd擁有勘探許可證、採礦牌照、一間水處理廠及一間日處理25噸的舊選礦廠。

於2023年底，Primary Gold的經審核資產淨值為約3264萬澳元，其經審核資產總額為約7068萬澳元。

中國罕王擬將股份出售的所得款項淨額約三分之二用於公司成為一家可持續發展的黃金生產公司，包括但不限於Cygnet金礦項目的黃金資源及礦石儲量增長工作、許可及礦山開發；及約三分之一用於向公司股東派發股息。

該公司表示，是次出售的主要原因是為了將公司有限的人力及財力資源集中於西澳大利亞Cygnet金礦項目開發的勘探、許可及可行性研究，可能為公司成為黃金生產商提供一條捷徑。

其他報道

半日沽空金額增5% 盈富沽空增1倍

恒指半日跌195點 跌穿10天線 科指跌1.8% 跌穿100天線

恒指半日跌195點 跌穿10天線 科指跌1.8% 跌穿100天線

滬深三大指數半日全線向下 滬指跌0.93%

內地知名基金經理：無須執著保衛3000點 若時間夠長 A股100萬點可期

速騰今解禁股價急插近七成 半新股長久解禁前 兩日累瀉五成

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌7日 見3周低

匯控據報出售德國財富管理業務 估值最高6億歐元

小紅書據報開啟新一輪裁員計劃

速騰聚創暴跌62% 上市半年禁售期完結

大摩：中資股6月錄得資金淨流出

杉玉連續兩個周一推午市套餐半價優惠 售價39元起 僅限黃埔店及荃新天地店

人行與主要金融機構簽訂債券借入協議 可用規模達數千億元

滬深三大指數開市漲跌不一 人行本周淨回籠7400億人幣 創近三個月單周新高

恒指高開7點 受制於20天線 科指升0.15%

夜期低水24點 美期升 亞股個別發展

英國大選投票結束 工黨料大勝 英鎊變動不大

北水增持建行 減持商湯