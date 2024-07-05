中國罕王（3788）公布，出售購Primary Gold予Huineng Gold，作價3億澳元，加上約312萬澳元的環境債券，集團預計將錄得未經審核收益約1.5億元，並擬將交易所得淨款約三分之一用於派發股息。
Primary Gold總部位於澳大利亞，主要從事金礦勘探及金礦開發。Primary Gold透過其全資附屬公司Primary Minerals Pty Ltd擁有勘探許可證、採礦牌照、一間水處理廠及一間日處理25噸的舊選礦廠。
於2023年底，Primary Gold的經審核資產淨值為約3264萬澳元，其經審核資產總額為約7068萬澳元。
中國罕王擬將股份出售的所得款項淨額約三分之二用於公司成為一家可持續發展的黃金生產公司，包括但不限於Cygnet金礦項目的黃金資源及礦石儲量增長工作、許可及礦山開發；及約三分之一用於向公司股東派發股息。
該公司表示，是次出售的主要原因是為了將公司有限的人力及財力資源集中於西澳大利亞Cygnet金礦項目開發的勘探、許可及可行性研究，可能為公司成為黃金生產商提供一條捷徑。
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