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倫交所：上半年亞太區投行費用跌25% IPO總額跌逾六成見15年低

倫敦證券交易所集團今日發布最新報告顯示，2024年上半年，亞太地區（不包括日本）投資銀行費用約為93億（美元，下同），按年跌25%，創2016年以來上半年最低，而首次公開募股（IPO）降至15年來的最低，總額為141億元，按年跌63.7%，IPO數量則降21.4%。

根據倫交所發布的「亞太地區（不包括日本）上半年投資銀行費用報告」，今年上半年亞太地區（不包括日本）投資銀行費用約為93億元，按年跌25%，創2016年以來上半年最低。該費用佔全球上半年總費用的16%，而美洲和歐洲分別佔55%和24%。

股權資本市場（ECM）承銷費達16億元，下降52%，為2013年以來最低。債務資本市場費用跌5%至55億美元，銀團貸款費用降39%至12億美元。完成的併購交易諮詢費約為9.64億元，按年少28%。

2024年第二季，亞太地區（不包括日本）的股票及相關發行在經歷緩慢開局後，按季增長34.9%，籌集資金474億元。上半年ECM總收益為826億元，下降30%，為2012年以來上半年最低。印度佔該地區ECM收益的36%，其次是中國、韓國和澳大利亞，分別佔32.2%、9.8%和9.7%。

首次公開募股（IPO）降至15年來的最低點，總額為141億元，按年下降63.7%，IPO數量跌21.4%。亞太地區IPO佔全球IPO收益的28.7%。中國IPO籌集資金58億元，降81.7%，佔全球IPO總額的11.8%。後續發行降至五年來的最低點，籌集資金546億元，下降16.8%，儘管發行數量增加8.1%，但單筆交易規模較小。可轉換債券籌集資金139億元，增長2.7%，但可轉換債券數量下降68.9%。

 

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