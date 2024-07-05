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玩具反斗城 K11 Art Mall 新店開業 亞洲首家「生活．玩趣概念店」

玩具反斗城K11 Art Mall新店今日開業，為亞洲首家「生活．玩趣概念店」。該店鋪以「家」為概念，採用原木家品裝飾，配以玩具擺設，希望大小朋友都可以在新的概念店中放鬆、享受玩趣。

玩具反斗城此次亦邀得本地設計師利國宏（Ryan Lee），引入他設計的Rumbbell和Jacrbell，以活力形象傳遞正能量，希望為每一位在繁忙的日常，亦能享受每一刻的生活美好。

新店以「他和她的家」為店舖主題，店內有三大主題區—「For Him」，「For Her」及「Together」，店内有檯子可供朋友們一起玩遊戲。另外，店内的玩具擺設包括龍珠、迪士尼人物系列，近期人氣爆燈的Mofusand、Chiikawa、罐頭豬LuLu，以及有香港地道特色的產品。

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