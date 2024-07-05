玩具反斗城此次亦邀得本地設計師利國宏（Ryan Lee），引入他設計的Rumbbell和Jacrbell，以活力形象傳遞正能量，希望為每一位在繁忙的日常，亦能享受每一刻的生活美好。

新店以「他和她的家」為店舖主題，店內有三大主題區—「For Him」，「For Her」及「Together」，店内有檯子可供朋友們一起玩遊戲。另外，店内的玩具擺設包括龍珠、迪士尼人物系列，近期人氣爆燈的Mofusand、Chiikawa、罐頭豬LuLu，以及有香港地道特色的產品。

其他報道

商湯發布日日新大模型5.5版本「日日新5o」交互體驗對標GPT-4o

倫交所：上半年亞太區投行費用跌25% IPO總額跌逾六成見15年低

【有片：埋身擊】紐約期油受制於上方阻力 後市要突破呢個水平才能向上

中國罕王逾3億澳元售金礦勘探業務 所得淨款約33%擬派股息

港航下周一起指定航班恢復免費熱食餐點及甜品 乘客可買食物上機食 強調不會沒收

半日沽空金額增5% 盈富沽空增1倍

恒指半日跌195點 跌穿10天線 科指跌1.8% 跌穿100天線

滬深三大指數半日全線向下 滬指跌0.93%

內地知名基金經理：無須執著保衛3000點 若時間夠長 A股100萬點可期

速騰今解禁股價急插近七成 半新股長久解禁前 兩日累瀉五成

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌7日 見3周低

匯控據報出售德國財富管理業務 估值最高6億歐元

小紅書據報開啟新一輪裁員計劃

速騰聚創暴跌62% 上市半年禁售期完結

大摩：中資股6月錄得資金淨流出

杉玉連續兩個周一推午市套餐半價優惠 售價39元起 僅限黃埔店及荃新天地店

人行與主要金融機構簽訂債券借入協議 可用規模達數千億元

滬深三大指數開市漲跌不一 人行本周淨回籠7400億人幣 創近三個月單周新高

恒指高開7點 受制於20天線 科指升0.15%

夜期低水24點 美期升 亞股個別發展

英國大選投票結束 工黨料大勝 英鎊變動不大