玩具反斗城K11 Art Mall新店今日開業，為亞洲首家「生活．玩趣概念店」。該店鋪以「家」為概念，採用原木家品裝飾，配以玩具擺設，希望大小朋友都可以在新的概念店中放鬆、享受玩趣。
玩具反斗城此次亦邀得本地設計師利國宏（Ryan Lee），引入他設計的Rumbbell和Jacrbell，以活力形象傳遞正能量，希望為每一位在繁忙的日常，亦能享受每一刻的生活美好。
新店以「他和她的家」為店舖主題，店內有三大主題區—「For Him」，「For Her」及「Together」，店内有檯子可供朋友們一起玩遊戲。另外，店内的玩具擺設包括龍珠、迪士尼人物系列，近期人氣爆燈的Mofusand、Chiikawa、罐頭豬LuLu，以及有香港地道特色的產品。
其他報道
商湯發布日日新大模型5.5版本「日日新5o」交互體驗對標GPT-4o
倫交所：上半年亞太區投行費用跌25% IPO總額跌逾六成見15年低
【有片：埋身擊】紐約期油受制於上方阻力 後市要突破呢個水平才能向上
港航下周一起指定航班恢復免費熱食餐點及甜品 乘客可買食物上機食 強調不會沒收
恒指半日跌195點 跌穿10天線 科指跌1.8% 跌穿100天線
內地知名基金經理：無須執著保衛3000點 若時間夠長 A股100萬點可期
杉玉連續兩個周一推午市套餐半價優惠 售價39元起 僅限黃埔店及荃新天地店
滬深三大指數開市漲跌不一 人行本周淨回籠7400億人幣 創近三個月單周新高