恒生指出，內地潛在通脹偏低，顯示居民消費和內需皆有進一步提升的空間，過去一年需求疲弱並落後於供應。雖然近期內地消費者信心略有改善，但仍顯著低於2020年之前水平。不過，內地已公布消費補貼等有力政策措施，本月舉行的三中全會預計將為未來幾年的經濟改革提供方向。

個別行業方面，近期汽車銷售表現較反覆，但大致保持強勁，電動車未來有更多潛在貿易壁壘，相信較需要依賴內需以繼續支撐增長。近期中央政府推出64.4億元（人民幣，下同）巨額補貼，地方政府亦提供47.5億元，合共111.9億元資助個人消費者購買新車。另外，購買新能源汽車可獲補助為1萬元，購買燃油汽車的補助則有7000元，考慮到如此龐大的補貼，恒生預計汽車銷量將從最近的下跌趨勢中恢復。

家用電器的銷量仍低於2019年的水平，屬於表現最弱的商品類別之一。家電銷售情況欠佳或與近年樓市表現疲弱有關，許多時候消費者往往都會在購入物業後才大量添置家用電器。內地政府亦留意到家用電器銷量低迷的情況。故此，多個省份的地方政府近期均推出以舊換新的補貼來鼓勵消費者購買新家電。

近兩年服務業銷售增長相對商品零售穩健，恒生指雖然服務業銷售的增長較去年明顯放緩，但認為是去年的高增長是有低基數效應影響。去年服務佔整體家庭消費達 45.2%，按年增長了2個百分點。恒生指，雖然仍較其他先進經濟體低，但隨著經濟發展和居民消費升級，預計有關比例將繼續上升 。