moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌228點 成交近3個月最少 三大指數全周仍升

市場觀望今晚美國就業數據，美期、歐股上升，亞股則普遍向下。大摩指，中資股6月錄得資金淨流出，南水上日亦再流出39.66億元，市場雖稱觀望月中三中全會，不過A股跌勢未止，滬深300指數抹去今年全部升幅，並創下2012年初以來最長的周線七連跌。大摩亦稱，三中全前A股料續波動，建議保持謹慎。跌市ETF成交又見活躍，其中，易方達滬深300ETF成交額創兩周以來最高，恒生中國企業（2828）、盈富（2800）以逾40億元成交，為港股成交首兩位。

A股跌勢未止，拖累港股，恒指先升後跌，午後跌幅稍擴大至228點，全日成交903億，見近3個月最少，北水流入大減62%，降至一周最少，三大指數見一周最大跌幅，恒指高低位差距升至本周高。恒指收市228點，再失18000點關。恒指跌穿10天線，20天線得而復失。科指跌穿10天、100天線。內銀、資源股回吐。

外滙方面，美匯指收曾跌至104.952，是6月13日104.642後最低。離岸人民幣曾升值至7.2837元，是6月25日7.2763元後最強。在岸人民幣曾升值至7.2661元，是6月28日7.2623元後最強。

恒指今早高開7點，高位升76點，低位跌228點，高低波幅305點。上升股份比例為22.67%，下跌為38.64%，無升跌為38.68%。

恒指收市跌228點或1.27%，報17799點，大市成交金額903億元，較上日減少0.52%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指跌88點或1.37%，報6382點。恒生科技指數收報3596點，跌1.45%。

藍籌股成交金額443.91億元，佔大市成交49.15%；科指成份股成交金額200.15億元，佔大市成交22.16%；國指成份股成交金額392.73億元，佔大市成交43.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.1%，至63.13億元，佔大市成交6.98%。牛熊證成交金額29.86億元，增加0.1%；窩輪成交金額33.26億元，減少9.34%。

藍籌13隻升，69隻下跌，0隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.13%，收報16.64元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.43%，收報4.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25元，升0.81%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.35元，跌16.15%。

恒指跌穿10天線(17922.97點)、20天線(18042.97點)得而復失。科指跌穿10天線(3627.99點)、100天線(3602.51點)。

北水南下合計淨流入3.5億元，較上日減少62.97%，是6月25日後最少。連續第8日流入，累計流入223.43億元，對上一次連續8日淨流入是5月27日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.27%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見17799.61點，是7月2日17669.42點後最低。收市報17799.61點，是7月2日後收市新低，當日報17769.14點。

科指曾跌最多1.98%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.95%。低見3577.29點，是7月3日3553.24點後最低。收市報3596.8點，是7月2日後收市新低，當日報3539.13點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月21日。

國指曾跌最多1.53%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.52%。低見6371.54點，是7月2日6323.78點後最低。收市報6382.27點，是7月2日後收市新低，當日報6374.91點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月21日。

一周表現

恒指本周累升0.46%或81點，升幅是6月21日後最大，當時收市升幅為0.48%；本周表現最佳的是理想（2015），累升12.73%，其次為康師傅（0322）及美團（3690），分別升8.18%及7.2%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌8.91%，其次為李寧（2331）及舜宇（2382），分別跌8.17%及7.98%。

國指本周累升0.8%或50點，升幅是6月21日後最大，當時收市升幅為1.02%；本周表現最佳的是理想（2015），累升12.73%，其次為美團（3690）及紫金（2899），分別升7.2%及7.16%。而表現最差的是李寧（2331），累跌8.17%，其次為舜宇（2382）及郵儲銀行（1658），分別跌7.98%及7.64%。

科指本周累升1.19%或42點，升幅是6月7日後最大，當時收市升幅為2.21%；本周表現最佳的是理想（2015），累升12.73%，其次為蔚來（9866）及美團（3690），分別升9.54%及7.2%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌7.98%，其次為比亞迪電子（0285）及華虹半導體（1347），分別跌6.41%及6.35%。

午後消息股表現

商湯（0020）發布日日新大模型5.5版本「日日新5o」交互體驗對標GPT-4o。收報1.35元，跌16.15%。

中國罕王（3788）逾3億澳元售金礦勘探業務 所得淨款約33%擬派股息。收報0.94元，升6.82%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）據報出售德國財富管理業務收報67.8元，跌1.53%。

速騰聚創（2498）暴跌62%創上市新低，見15.28元，收報16.02元，跌68.56%。

思捷（0330）停止出售商標及相關權益談判。收報0.133元，升0.76%。

微創機器人（2252）料上半年收入增長逾1倍。創上市新低，見8.48元，收報8.5元，跌5.24%。

亞洲果業（0073）沽NVIDIA賺448萬，再買微軟1570股。收報2.77元，無升跌。

信通院：5月內地市場手機出貨量增16.5%。手機設備向下，鴻騰（6088）收報3.55元，跌3.01%。丘鈦（1478）收報3.91元，跌3.22%。舜宇（2382）收報44.4元，跌3.06%。高偉電子（1415）收報23.4元，跌0.43%。通達（0698）收報0.088元，跌3.3%。瑞聲（2018）收報31.4元，跌1.26%。比亞迪電子（0285）收報36.5元，跌2.28%。信利國際（0732）收報1元，跌0.99%。富智康（2038）收報0.85元，跌4.49%。小米（1810）收報16.62元，跌1.31%。

中國21世紀教育（1598）向創辦人等售浙江培尖科技，套現1350人幣。收報0.131元，跌1.5%。

潮商集團（2322）獲沙特公共投資基金投資5億美元。收報0.8元，跌1.23%。

中石化油服料（1033）今年新簽合同額達850億元人幣。收報0.52元，升1.96%。

聯交所譴責綠新親水膠體（1084）前非執董郭松森。收報0.75元，升1.35%。

歐盟：周五起對中國電動車徵收臨時關稅。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報8.43元，跌3.1%。比亞迪（1211）收報235元，升0.17%。廣汽集團（2238）創上市新低，見2.71元，收報2.73元，跌2.15%。長城汽車（2333）收報11.8元，跌0.84%。小鵬（9868）收報30.4元，跌3.03%。五菱（0305）收報0.365元，跌2.67%。理想（2015）收報79.25元，跌1.92%。蔚來（9866）收報37.3元，跌0.8%。零跑（9863）收報23.5元，跌2.29%。恒大汽車（0708）收報0.4元，跌1.23%。

海信家電（0921）認購陝國投信託24.5億理財產品。收報23.9元，跌1.24%。

弘陽地產（1996）6月合約銷售跌逾52%至7億人幣。收報0.082元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報66.5元，跌0.23%。

國泰君安國際（1788）：目前股價不反映內在價值，擬回購。收報0.61元，無升跌。

德永佳（0321）：為保留資金擴建越南工廠減派息，日後派息率維持八成左右。收報1.08元，升4.85%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.36元，收報34.32元，升0.12%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見385.1元，收報384.9元，升0.47%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2213元，收報2212元，升1.51%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.875元，收報8.875元，升0.17%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084.5元，收報1083.5元，跌0.06%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.12元，收報41.12元，升0.19%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見886.1元，收報886.05元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.7元，收報1060.4元，跌0%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.16元，收報22.04元，跌0.27%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.265元，收報5.265元，升0.19%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.392元，收報4.392元，升0.41%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見49.28元，收報49.28元，升0.49%；樂艙物流（2490）創上市新高，見32.85元，收報32.25元，升4.37%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見89.5元，收報82.25元，跌1.2%；太古（0019）創52周高，見73.9元，收報73元，跌0.21%；翠華控股（1314）創52周高，見0.25元，收報0.238元，跌0.83%；工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；中石化（0386）創52周高，見5.43元，收報5.31元，跌1.67%；中石油（0857）創52周高，見8.6元，收報8.44元，跌1.17%；工商銀行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見38.85元，收報38.35元，升0.66%；中國電力（2380）創52周高，見4.27元，收報4.18元，跌1.42%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；中石化（0386）創52周高，見5.43元，收報5.31元，跌1.67%；中石油（0857）創52周高，見8.6元，收報8.44元，跌1.17%；工商銀行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；。

破底股方面

52隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.23元，收報6.25元，跌2.5%；廣汽集團（2238）低見2.71元，收報2.73元，跌2.15%；國家聯合資源（0254）低見0.056元，收報0.06元，升1.69%；凌銳控股（0784）低見0.045元，收報0.045元，跌10%；永旺（0984）低見0.385元，收報0.415元，無升跌；3D MEDICINES（1244）低見4.53元，收報4.66元，跌2.71%；保集健康（1246）低見0.022元，收報0.023元，跌8%；REF HOLDINGS（1631）低見0.2元，收報0.205元，升0.99%；亞信科技（1675）低見6.46元，收報6.49元，跌2.11%；華禧控股（1689）低見0.64元，收報0.71元，升5.97%。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.96元，收報8.04元，跌0.5%；六福集團（0590）低見15.64元，收報15.68元，跌0.76%；周生生（0116）低見7.07元，收報7.16元，升0.42%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，跌3.85%；大快活（0052）低見7.64元，收報7.64元，跌0.52%；叙福樓（1978）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；農夫山泉（9633）低見34.25元，收報34.55元，跌2.54%；中升（0881）低見10.48元，收報10.7元，跌2.9%；國際家居零售（1373）低見1.21元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，天泓文創（8500）創52周高，見0.78元，收報0.72元，升34.58%；帝國科技集團（0776）收報2.2元，升28.65%；INTL GENIUS（0033）收報4.45元，升25%；中油潔能控股（1759）收報0.58元，升22.11%；華星控股（8237）收報0.023元，升21.05%；聚利寶控股（8527）收報0.217元，升18.58%；易生活控股（0223）收報0.335元，升17.54%；佳華百貨控股（0602）收報0.041元，升17.14%；中國生物科技服務（8037）收報0.435元，升16%；百得利控股（6909）收報0.88元，升15.79%。

下跌異動股，包括，速騰聚創（2498）創上市新低，見15.28元，收報16.02元，跌68.56%；天利控股集團（0117）收報0.315元，跌28.41%；浙江聯合投資（8366）收報0.016元，跌23.81%；中國服飾控股（1146）收報0.075元，跌21.05%；瑞遠智控（8249）收報0.074元，跌20.43%；同景新能源（8326）收報0.136元，跌19.53%；大成生化科技（0809）收報0.071元，跌19.32%；宋都服務（9608）收報0.135元，跌19.16%；中贛通信（2545）創上市新低，見0.55元，收報0.55元，跌19.12%；富元國際集團（0542）收報0.144元，跌18.64%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.097元，跌18.49%。

其他報道

鴻海第二季收入創歷年同期新高 展望第三季按季增長

新股百望據報以下限價36元定價

日本過江龍「道頓堀御好燒」最後分店結業 全線撤港

滬指連跌三日 全周累跌0.59% 創板指終止六連跌

【有片：投資王道】王弼：美國外交政策已定 誰當選都改變不大

玩具反斗城 K11 Art Mall 新店開業 亞洲首家「生活．玩趣概念店」

商湯發布日日新大模型5.5版本「日日新5o」交互體驗對標GPT-4o

倫交所：上半年亞太區投行費用跌25% IPO總額跌逾六成見15年低

【有片：埋身擊】紐約期油受制於上方阻力 後市要突破呢個水平才能向上

中國罕王逾3億澳元售金礦勘探業務 所得淨款約33%擬派股息

港航下周一起指定航班恢復免費熱食餐點及甜品 乘客可買食物上機食 強調不會沒收

半日沽空金額增5% 盈富沽空增1倍

恒指半日跌195點 跌穿10天線 科指跌1.8% 跌穿100天線