A股跌勢未止，拖累港股，恒指先升後跌，午後跌幅稍擴大至228點，全日成交903億，見近3個月最少，北水流入大減62%，降至一周最少，三大指數見一周最大跌幅，恒指高低位差距升至本周高。恒指收市228點，再失18000點關。恒指跌穿10天線，20天線得而復失。科指跌穿10天、100天線。內銀、資源股回吐。

外滙方面，美匯指收曾跌至104.952，是6月13日104.642後最低。離岸人民幣曾升值至7.2837元，是6月25日7.2763元後最強。在岸人民幣曾升值至7.2661元，是6月28日7.2623元後最強。

恒指今早高開7點，高位升76點，低位跌228點，高低波幅305點。上升股份比例為22.67%，下跌為38.64%，無升跌為38.68%。

恒指收市跌228點或1.27%，報17799點，大市成交金額903億元，較上日減少0.52%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指跌88點或1.37%，報6382點。恒生科技指數收報3596點，跌1.45%。

藍籌股成交金額443.91億元，佔大市成交49.15%；科指成份股成交金額200.15億元，佔大市成交22.16%；國指成份股成交金額392.73億元，佔大市成交43.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.1%，至63.13億元，佔大市成交6.98%。牛熊證成交金額29.86億元，增加0.1%；窩輪成交金額33.26億元，減少9.34%。

藍籌13隻升，69隻下跌，0隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.13%，收報16.64元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.43%，收報4.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25元，升0.81%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.35元，跌16.15%。

恒指跌穿10天線(17922.97點)、20天線(18042.97點)得而復失。科指跌穿10天線(3627.99點)、100天線(3602.51點)。

北水南下合計淨流入3.5億元，較上日減少62.97%，是6月25日後最少。連續第8日流入，累計流入223.43億元，對上一次連續8日淨流入是5月27日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.27%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見17799.61點，是7月2日17669.42點後最低。收市報17799.61點，是7月2日後收市新低，當日報17769.14點。

科指曾跌最多1.98%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.95%。低見3577.29點，是7月3日3553.24點後最低。收市報3596.8點，是7月2日後收市新低，當日報3539.13點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月21日。

國指曾跌最多1.53%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.52%。低見6371.54點，是7月2日6323.78點後最低。收市報6382.27點，是7月2日後收市新低，當日報6374.91點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月21日。

一周表現

恒指本周累升0.46%或81點，升幅是6月21日後最大，當時收市升幅為0.48%；本周表現最佳的是理想（2015），累升12.73%，其次為康師傅（0322）及美團（3690），分別升8.18%及7.2%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌8.91%，其次為李寧（2331）及舜宇（2382），分別跌8.17%及7.98%。

國指本周累升0.8%或50點，升幅是6月21日後最大，當時收市升幅為1.02%；本周表現最佳的是理想（2015），累升12.73%，其次為美團（3690）及紫金（2899），分別升7.2%及7.16%。而表現最差的是李寧（2331），累跌8.17%，其次為舜宇（2382）及郵儲銀行（1658），分別跌7.98%及7.64%。

科指本周累升1.19%或42點，升幅是6月7日後最大，當時收市升幅為2.21%；本周表現最佳的是理想（2015），累升12.73%，其次為蔚來（9866）及美團（3690），分別升9.54%及7.2%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌7.98%，其次為比亞迪電子（0285）及華虹半導體（1347），分別跌6.41%及6.35%。

午後消息股表現

商湯（0020）發布日日新大模型5.5版本「日日新5o」交互體驗對標GPT-4o。收報1.35元，跌16.15%。

中國罕王（3788）逾3億澳元售金礦勘探業務 所得淨款約33%擬派股息。收報0.94元，升6.82%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）據報出售德國財富管理業務收報67.8元，跌1.53%。

速騰聚創（2498）暴跌62%創上市新低，見15.28元，收報16.02元，跌68.56%。

思捷（0330）停止出售商標及相關權益談判。收報0.133元，升0.76%。

微創機器人（2252）料上半年收入增長逾1倍。創上市新低，見8.48元，收報8.5元，跌5.24%。

亞洲果業（0073）沽NVIDIA賺448萬，再買微軟1570股。收報2.77元，無升跌。

信通院：5月內地市場手機出貨量增16.5%。手機設備向下，鴻騰（6088）收報3.55元，跌3.01%。丘鈦（1478）收報3.91元，跌3.22%。舜宇（2382）收報44.4元，跌3.06%。高偉電子（1415）收報23.4元，跌0.43%。通達（0698）收報0.088元，跌3.3%。瑞聲（2018）收報31.4元，跌1.26%。比亞迪電子（0285）收報36.5元，跌2.28%。信利國際（0732）收報1元，跌0.99%。富智康（2038）收報0.85元，跌4.49%。小米（1810）收報16.62元，跌1.31%。

中國21世紀教育（1598）向創辦人等售浙江培尖科技，套現1350人幣。收報0.131元，跌1.5%。

潮商集團（2322）獲沙特公共投資基金投資5億美元。收報0.8元，跌1.23%。

中石化油服料（1033）今年新簽合同額達850億元人幣。收報0.52元，升1.96%。

聯交所譴責綠新親水膠體（1084）前非執董郭松森。收報0.75元，升1.35%。

歐盟：周五起對中國電動車徵收臨時關稅。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報8.43元，跌3.1%。比亞迪（1211）收報235元，升0.17%。廣汽集團（2238）創上市新低，見2.71元，收報2.73元，跌2.15%。長城汽車（2333）收報11.8元，跌0.84%。小鵬（9868）收報30.4元，跌3.03%。五菱（0305）收報0.365元，跌2.67%。理想（2015）收報79.25元，跌1.92%。蔚來（9866）收報37.3元，跌0.8%。零跑（9863）收報23.5元，跌2.29%。恒大汽車（0708）收報0.4元，跌1.23%。

海信家電（0921）認購陝國投信託24.5億理財產品。收報23.9元，跌1.24%。

弘陽地產（1996）6月合約銷售跌逾52%至7億人幣。收報0.082元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報66.5元，跌0.23%。

國泰君安國際（1788）：目前股價不反映內在價值，擬回購。收報0.61元，無升跌。

德永佳（0321）：為保留資金擴建越南工廠減派息，日後派息率維持八成左右。收報1.08元，升4.85%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.36元，收報34.32元，升0.12%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見385.1元，收報384.9元，升0.47%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2213元，收報2212元，升1.51%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.875元，收報8.875元，升0.17%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084.5元，收報1083.5元，跌0.06%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.12元，收報41.12元，升0.19%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見886.1元，收報886.05元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.7元，收報1060.4元，跌0%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.16元，收報22.04元，跌0.27%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.265元，收報5.265元，升0.19%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.392元，收報4.392元，升0.41%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見49.28元，收報49.28元，升0.49%；樂艙物流（2490）創上市新高，見32.85元，收報32.25元，升4.37%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見89.5元，收報82.25元，跌1.2%；太古（0019）創52周高，見73.9元，收報73元，跌0.21%；翠華控股（1314）創52周高，見0.25元，收報0.238元，跌0.83%；工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；中石化（0386）創52周高，見5.43元，收報5.31元，跌1.67%；中石油（0857）創52周高，見8.6元，收報8.44元，跌1.17%；工商銀行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見38.85元，收報38.35元，升0.66%；中國電力（2380）創52周高，見4.27元，收報4.18元，跌1.42%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；中石化（0386）創52周高，見5.43元，收報5.31元，跌1.67%；中石油（0857）創52周高，見8.6元，收報8.44元，跌1.17%；工商銀行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.7元，跌2.69%；。

破底股方面

52隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.23元，收報6.25元，跌2.5%；廣汽集團（2238）低見2.71元，收報2.73元，跌2.15%；國家聯合資源（0254）低見0.056元，收報0.06元，升1.69%；凌銳控股（0784）低見0.045元，收報0.045元，跌10%；永旺（0984）低見0.385元，收報0.415元，無升跌；3D MEDICINES（1244）低見4.53元，收報4.66元，跌2.71%；保集健康（1246）低見0.022元，收報0.023元，跌8%；REF HOLDINGS（1631）低見0.2元，收報0.205元，升0.99%；亞信科技（1675）低見6.46元，收報6.49元，跌2.11%；華禧控股（1689）低見0.64元，收報0.71元，升5.97%。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.96元，收報8.04元，跌0.5%；六福集團（0590）低見15.64元，收報15.68元，跌0.76%；周生生（0116）低見7.07元，收報7.16元，升0.42%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，跌3.85%；大快活（0052）低見7.64元，收報7.64元，跌0.52%；叙福樓（1978）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；農夫山泉（9633）低見34.25元，收報34.55元，跌2.54%；中升（0881）低見10.48元，收報10.7元，跌2.9%；國際家居零售（1373）低見1.21元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，天泓文創（8500）創52周高，見0.78元，收報0.72元，升34.58%；帝國科技集團（0776）收報2.2元，升28.65%；INTL GENIUS（0033）收報4.45元，升25%；中油潔能控股（1759）收報0.58元，升22.11%；華星控股（8237）收報0.023元，升21.05%；聚利寶控股（8527）收報0.217元，升18.58%；易生活控股（0223）收報0.335元，升17.54%；佳華百貨控股（0602）收報0.041元，升17.14%；中國生物科技服務（8037）收報0.435元，升16%；百得利控股（6909）收報0.88元，升15.79%。

下跌異動股，包括，速騰聚創（2498）創上市新低，見15.28元，收報16.02元，跌68.56%；天利控股集團（0117）收報0.315元，跌28.41%；浙江聯合投資（8366）收報0.016元，跌23.81%；中國服飾控股（1146）收報0.075元，跌21.05%；瑞遠智控（8249）收報0.074元，跌20.43%；同景新能源（8326）收報0.136元，跌19.53%；大成生化科技（0809）收報0.071元，跌19.32%；宋都服務（9608）收報0.135元，跌19.16%；中贛通信（2545）創上市新低，見0.55元，收報0.55元，跌19.12%；富元國際集團（0542）收報0.144元，跌18.64%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.097元，跌18.49%。

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