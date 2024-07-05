劉潔指，人行利用工商銀行（1398）和郵儲銀行（1658）持有的債券，將為人行在公開市場錨定長期債券殖利率提供強大支持，截至去年底，兩行合計持有人民幣債券15.4億元，佔中國境內債券市場所有已發行債券的10%，他們持有的政府債券佔市場的15%，而5年以上的長年期國債佔所有未償還政府債券的13%。

不過，劉潔認為簽署債券借貸協議後，不意味會立即採取行動，因為賣出國債或吸收銀行間資金流動性，人行或需抵消賣債對流動性的影響，例如同時需要降低存款準備金率。

賣出國債或導致長期債券殖利率在短期內小幅反彈，為10至30年期債券孳息率奠定下限，但由於經濟和通脹基本因素，中國利率的中期下行軌跡不會改變，渣打亦不認為人行有任何具體的殖利率目標，而是更為關注債息曲線傾斜。渣打維持至年今年，中國10年期國債孳息率預測2.20厘。

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