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證監會籲提防7家實體涉從事虛擬資產相關欺詐行為

證監會今日告誡公眾提防7家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐活動，包括XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （又稱為Yomaex）、Bstor（又稱為Bstorest）及Taurusemex。

證監會表示，注意到涉嫌實體聲稱提供加密貨幣交易服務，其中部分公司曾利用社交媒體平台或即時通訊軟件，引導投資者到其各自的網站，註冊成為投資加密貨幣的用戶。有投資者報稱，在涉嫌實體提款時出現問題，部分個案有涉嫌實體聲稱投資者帳戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款。投資者被要求支付高昂的「費用」或「稅費」以處理其提款申請或重新啟動被暫停的帳戶。此外，Taurusemex更訛稱投資者帳戶受證監會監管。

警方已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站，公眾亦應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站。

證監會又指，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，投資者可能會蒙受重大損失。公眾應提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見，作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

 

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