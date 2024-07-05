該局指，有關紀律處分行動是根據對星展香港就《打擊洗錢條例》所設立制度及管控措施的合規情況進行調查結果而作出。調查發現星展香港於2012年4月至2019年4月期間的不同時期，就進行持續監控與客戶的業務關係，以及在高風險情況下進行嚴格客戶盡職審查的管控方面存有缺失，亦未能保存某些客戶的有關紀錄。在該段期間，星展香港亦沒有維持有效程序，以履行《打擊洗錢條例》下與有關管控缺失有關的責任。

在決定紀律處分行動時，金融管理專員已考慮包括調查結果的嚴重性、需要向業界傳遞明確的阻嚇訊息，以表明有效管控措施及程序在應對洗錢及恐怖分子資金籌集風險方面的重要性、星展香港已就發現的缺失採取補救措施，並已致力改善銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動，及星展香港過往並無與《打擊洗錢條例》相關的紀律處分紀錄，並在金管局調查及執法程序中表現合作。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，該局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。銀行應定期檢視這些措施，以確保它們持續有效。

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