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匯豐遭積金局譴責並罰款2400萬元 前主管葉士奇失負責人資格18個月

積金局向強積金主事中介人匯豐作出譴責及罰款2400萬元。積金局亦譴責葉士奇，及命令葉由2024年7月5日至2026年1月4日的18個月期間喪失主事中介人負責人員資格。

匯豐在2020年4月至2021年2月期間，推行一個轉介項目，招募沒有註冊中介人資格的人力資源機構或招聘公司作為介紹人，向匯豐推薦潛在的強積金企業客戶。若獲推薦的客戶、介紹人自己及／或其附屬公司參與匯豐的強積金計劃、向匯豐的計劃作強積金供款及／或將強積金轉移至匯豐的計劃，該介紹人便可從匯豐獲得轉介費。

積金局認為匯豐就該項目沒有遵守以下《強制性公積金計劃條例》（第485章）及《註冊中介人操守要求指引》的操守要求：向介紹人提供優待，以促使客戶參與匯豐的計劃、向匯豐的計劃作供款及／或將任何強積金轉移至匯豐的計劃；及沒有充足的管控措施及程序，以確保匯豐及其附屬中介人遵守《強積金條例》第4A部的規定，包括確保只會用註冊中介人代表其進行受規管活動。

葉是匯豐的前負責人員，負責監督批核及執行該項目直至2020年11月，但葉卻沒有識別不遵從相關操守要求的風險，包括提供優待的規範，及不可用未經註冊的人士進行受規管活動。積金局認為匯豐的缺失，可歸因於葉作為負責人員的疏忽所引致。

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