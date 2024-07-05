美蘭空港（0357）公布，有關Aero Infrastructure Holding Company Limited（AIH）作為仲裁申請人， 就2019年訂立的認購協議產生的爭議向該集團索賠最高不超過2 9.58億元一事，收到仲裁第二階段裁決，即最終裁決， 裁定該集團應支付賠償金及相關仲裁費用合計約2.988億元， 以及由裁決至支付裁決金額完畢期間的利息，而利息按年息8. 875%計算單利。