文章日期：2024年7月5日 18:52
美蘭空港（0357）公布，有關Aero Infrastructure Holding Company Limited（AIH）作為仲裁申請人，就2019年訂立的認購協議產生的爭議向該集團索賠最高不超過29.58億元一事，收到仲裁第二階段裁決，即最終裁決，裁定該集團應支付賠償金及相關仲裁費用合計約2.988億元，以及由裁決至支付裁決金額完畢期間的利息，而利息按年息8.875%計算單利。
該集團指，裁決披露仲裁庭多數意見認定仲裁申請人遭受一定的機會損失。該集團指，正組織仲裁律師研究該裁決，而仲裁裁決預計不會對生產運營產生重大不利影響。
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