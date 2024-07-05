時富投資（1049）宣布，委任關亦婷為執行董事，負責監督零售業務之數碼化，自七月五日起生效。她早於2022年9月加入集團，現時為集團的數碼策略及電子商務主管。於品牌管理、數碼營銷、廣告科技及顧問方面擁有豐富經驗。在此之前，她曾於萃弈 (The Trade Desk) 擔任首席副交易總監，專門協助品牌及機構由傳統營銷模式轉為採取數據支撐的高效廣告策略。此前她亦為WPP集團旗下一間策略諮詢公司的品牌顧問。
通告又指，關亦婷為董事長、行政總裁兼執行董事關百豪的女兒、執行董事關廷軒的妹。按服務協議，關亦婷獲委任執行董事的服務年期為三年，每月酬金為8萬元。並視乎工作表現有酌情花紅。
關百豪表示在人，工智能(AI)和大數據等尖端科技迅速普及，以及消費者行為不斷變化的推動下，零售業正經歷重大的數碼轉型。在這個瞬息萬變的行業中，具卓識遠見，並善於駕馭這些變化和把握新機遇的領導者，對增強集團的競爭優勢、實現長期增長和創造價值是至關重要的。他說，深信關亦婷的勤奮幹勁、策略前瞻性和卓越的營運能力，有助推動集團走上零售革命的前沿。
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