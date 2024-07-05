通告又指，關亦婷為董事長、行政總裁兼執行董事關百豪的女兒、執行董事關廷軒的妹。按服務協議，關亦婷獲委任執行董事的服務年期為三年，每月酬金為8萬元。並視乎工作表現有酌情花紅。

關百豪表示在人，工智能(AI)和大數據等尖端科技迅速普及，以及消費者行為不斷變化的推動下，零售業正經歷重大的數碼轉型。在這個瞬息萬變的行業中，具卓識遠見，並善於駕馭這些變化和把握新機遇的領導者，對增強集團的競爭優勢、實現長期增長和創造價值是至關重要的。他說，深信關亦婷的勤奮幹勁、策略前瞻性和卓越的營運能力，有助推動集團走上零售革命的前沿。

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