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何超鳳申報兩個交易日出資逾72萬元增持澳博

澳門博彩（0880）主席何超鳳申報，在6月28日及7月2日兩個交易日，在市場內增持27.6萬股，出資合共72.26萬元，平均價分別為2.63元及2.615元。完成增持後，她個人在澳博的直接持股維持在0.52%。澳博今日股價收報2.59元，跌1.52%。

何超鳳自今年5月10日起，便在市場多日增持澳博，她由啟動增持澳博時持股0.34%，累計增購0.18個百分點權益，累計出資達3907.6萬元。

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