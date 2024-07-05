文章日期：2024年7月5日 20:07
COOL LINK（8491）發自願公告指，今日與地球行者移民諮詢有限公司已簽署諒解備忘錄，有意收購公司股權。公司將對地球行者移民諮詢作進一步盡職審查，以及就交易條款進行談判。
地球行者移民諮詢在港註冊成立，主要在中國及香港從事移民諮詢服務，提供包括投資諮詢、海外移民或教育及全球資產配置顧問服務。
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