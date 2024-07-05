文章日期：2024年7月5日 19:45
信銘生命科技（0474）及昊天國際建投（1341）聯合公布，昊天國際建投簽訂一份不具法律約束力的意向書，擬以15億元人民幣收購Wisdom Group Holdings Limited約49.42%股權，而Wisdom從事設計及製造零排放商用車輛，提供氫燃料電池電動車輛及電池電動車輛。
昊天國際建投指，收購其中50%以現金支付，餘下50%以每股發行價0.7元發新股支付，每股作價比今天收報0.86元折讓約18.6%，料第四季度進行建議收購事項。
倘若落實收購，信銘生命科技所持昊天國際建投股權下降，視作出售事項，昊天國際建投不再是信銘生命科技的附屬公司。
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