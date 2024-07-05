信銘生命科技（0474）及昊天國際建投（1341）聯合公布， 昊天國際建投簽訂一份不具法律約束力的意向書，擬以15億元人民 幣收購Wisdom Group Holdings Limited約49.42%股權，而Wisdom從事設計及製 造零排放商用車輛，提供氫燃料電池電動車輛及電池電動車輛。