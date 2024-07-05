文章日期：2024年7月5日 19:51
廣汽（2238）公布6月產銷數據，月內汽車合計銷量按年跌30.8%至16.35萬輛，今年累計按年跌25.8%至86.30萬輛。其中，新能源汽車銷量按年跌38.3%至3.25萬輛，今年累計按年亦跌30.6%至16.41萬輛。
產量方面，月內汽車合計按年跌26.4%至17.04萬輛，今年累計按年跌28.19%至85.95萬輛。其中，新能源汽車產量按年跌32.4%至3.64萬輛，今年累計按年減少25.4%至18.39萬輛。
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