產量方面，月內汽車合計按年跌26.4%至17.04萬輛，今年累計按年跌28.19%至85.95萬輛。其中，新能源汽車產量按年跌32.4%至3.64萬輛，今年累計按年減少25.4%至18.39萬輛。

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