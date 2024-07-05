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內地公安聯同澳警打擊換錢黨 101人落網 濠賭股捱沽

中國公安出手打擊換錢黨，阻截非法匯兌資金流入澳門賭場。是次行動聯同澳門警方，在吉林、江西及廣東，搗毀6個現金型地下錢莊，抓獲涉案疑人101人，涉案14.7億元（人民幣、下同）。當中珠海警方亦參與搗毀3個地下錢莊，涉款10億元。濠賭股昨日表現全線向下。

中國公安部昨日在北京舉行記者會表示，會同澳門警方偵破一系列換錢黨大案。公安部刑事偵查局副局長陳士渠表示，換錢黨是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體，問題由來已久。換錢黨非法為內地賭客兌換大額港幣現金，並且採用境外外幣平行交割形式的對敲模式運作。隨著群體規模快速擴大，由此衍生鬥毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多，令公安部高度重視。

公安部下一步將依法懲處換錢黨衍生違法犯罪。在今次中國公安出手中，單是珠海便搗毀3個地下錢莊，該等地下錢莊多以商務公司、旅行社作為掩護。澳門傳媒則引述內地司法警警察局長薛仲明指，今年首5個月聯同治安警察局截獲1924名換錢黨，並採取禁入境措施；向博彩監察協調局通報927人列入禁入場名單；並與金融管理局商討，對30名非法兌換的澳門居民開展行政處罰程序。在內地嚴打換錢黨下，濠賭股今日股價走勢普遍向下，在六大博彩企業中，以銀河娛樂（0027）跌幅最大，全日跌3.29%，金沙中國（1928）亦跌2.83%。