公司及後向有關銀行要求澄清，獲銀行告之提取存款原因為公司非執行董事兼董事會主席宋革委控制的公司、曾向該銀行申請一項貸款，並聲稱康橋悅生活服務為此目的簽署了「差額補足承諾函」。該聲稱承諾函於2021年由執行董事戴衛簽署，但負責該貸款的融資人員向戴衛表示該貸款已有足夠價值的抵押擔保，簽署該聲稱承諾函僅為了滿足該銀行的內部審查程序。

公司指，戴衛從未獲提供已簽署的該聲稱承諾函的副本，康橋悅生活檔案裡也沒有該聲稱承諾函的記錄存在。過去3年，該銀行向康橋悅生活提供的所有審計確認函中均沒有發現該聲稱承諾函的存在性。據康橋悅生活所知，截至本公告日期，不存在尚未披露的「其他潛在擔保」。

康橋悅生活已進行一系列補救措施，雖未對公司的日常運營沒有重大財務影響，但公司正考慮向當地相關監管機構進行備案的可行性，亦會考慮將此事件上報中國上級監管機構、並保留對該銀行採取進一步法律行動並提出任何索賠的權利。

公司已與宋革委達成初步共識，宋革委承諾將會為公司因此可能造成的任何損失按相關法律及法規作出賠償。