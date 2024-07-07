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贛鋒鋰業獲中證監裁定違反內幕交易規定 罰款331萬人幣

贛鋒鋰業（1772）公布，於上周五（5日）收到中證監發的《行政處罰決定書》，當局認為公司違反《證券法》第53條第一款的規定，相關行為構成《證券法》第191條第一款所述的內幕交易，沒收公司違法所得110萬元（人民幣，下同），並罰款331萬元。並對董事長李良彬給予警告，並處以60萬元罰款。對時任董事會祕書歐陽明給予警告，並處以20萬元罰款。

據了解，贛鋒鋰業先前透過江特電機（深：002176）於2020簽訂合作備忘錄，贛鋒鋰業將認購江特電機非公開發行的全部股票，成爲其控股股東，而李良彬則成爲江特電機實際控制人，而贛鋒鋰業則利用其內幕信息交易江特電機股票獲利約110萬元。

贛鋒鋰業於通告中表示，認為李良彬仍適合擔任董事。公司指他無任何內容顯示該事件涉及任何不誠實或欺詐行為，或顯示李有任何誠信問題或品格不端，而李擁有豐富的行業經驗，在履行其作為董事的職責方面表現良好，對公司的發展及業務拓展中扮演關鍵角色。

贛鋒鋰業續指，公司指已進一步措施加強內部控制，以避免今後再次發生類似事件，包括但不限於成立投資決策委員會、修訂《對外投資管理制度》、及在公司做出任何涉及公開交易證券的重大投資決策之前，必須獲得投資決策委員會。