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港股ADR跌68點 夜期低水113點 美期跌 亞股個別發展

美股向上，港股ADR跌68點或0.38%，報17732點，即月恒指夜期跌61點，報17687點，夜期低水113點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.67%，折合報378.41元；阿里巴巴（9988）跌1.38%，折合報72.76元；美團（3690）升0.52%，折合報118.58元；匯控（0005）跌1.11%，折合報67.82元；建行（0939）跌7.92%，折合報5.35元。

道期現跌0.151%；標期現跌0.16%；納期現跌0.15%。日本東證指數現跌0.23%；韓國KOSPI指數現升0%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.42%。

VIX指數隔晚升1.79%或0.22點，報12.48點。

紐油現跌0.07%或0.06美元，報83.1美元；布油現升0.15%或0.12美元，報86.67美元；金價現跌0.22%或5.4美元，報2386.76美元；LME 銅期貨隔晚升0.62%或61.5美元，報9944美元。比特幣現跌2.32%或1331.88美元，報55932.53美元；美國10年期債息現升0.45%或0.0195厘，報4.2979厘。

今日焦點股份可留意：

鴻騰（6088）料上半年轉賺最多3300萬美元。

贛鋒鋰業（1772）獲中證監裁定違反內幕交易規定，罰款331萬人幣。

康橋悅生活（2205）附屬遭內地銀行未經授權提取2億人幣存款。

粵豐環保（1381）獲A股瀚藍環境提出潛在私有化，涉資近120億。

比亞迪（1211）據報與土耳其達協議，斥資10億美元建廠。

OSL（0863）及合作伙伴佔虛幣現貨ETF近九成份額，擬推質押及代幣化基金。

圓通（6123）與哈薩克郵政旗下KazPost建有限合伙，擴哈國及中亞快遞服務。

旭輝控股（0884）6月合同銷售額跌逾48%至28.5億人幣。

COOL LINK（8491）擬收購港移民諮詢服務公司。

廣汽（2238）6月銷量跌31%，新能源車減38%。

昊天建投（2238）意向15億人幣購新能源車製造商逾49%股權。

東風汽車集團（0489）6月銷量跌14%，新能源車則升37%。

中國海外（0688）6月合約銷售額升近41%。

粵投（0270）大股東增持股權至58.26%。

百度（0270）：對企業全面開放文心一言4.0 Turbo。

何超鳳申報兩個交易日出資逾72萬元增持澳博（0880）

心泰醫療（2291）發盈喜，料中期盈利升最多97%。

美蘭空港（2291）認購協議爭議仲裁，裁定付3億元賠償。

中國海外宏洋（0081）6月合約銷售跌12.5%。

國泰航空（0081）回購餘下優先股，港府累收24.4億元股息。

數字王國（0547）伙環亞集團組合營企業，提供智能服務。

蔚來（9866）CFO奉瑋辭職，曲玉接任。

時富（1049）董事長關百豪女兒任執董，助推零售業務數碼化。

中遠海能（1138）料中期盈利跌12%，缺售船舶收益。

速騰聚創（2498）擬啟動回購，額度不多於2億元。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）

 

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