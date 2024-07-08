恒指今早低開131點或0.74%，報17667點，大市成交金額17億元；國指今早低開61點或0.97%，報6320點。恒生科技指數開市報3589點，跌0.2%。上升股份比例為5.48%，下跌為5.4%，無升跌為89.11%。