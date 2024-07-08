恒指今早低開131點或0.74%，報17667點，大市成交金額17億元；國指今早低開61點或0.97%，報6320點。恒生科技指數開市報3589點，跌0.2%。上升股份比例為5.48%，下跌為5.4%，無升跌為89.11%。
藍籌13隻升，47隻下跌，22隻無升跌。中升（0881）升1.31%，報10.84元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌7.45%，報4.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，13隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報390元，升1.25%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報35.6元，跌4.56%。
恒指續低於10天線(17886.92點)，下試250天線(17515.92點)。科指續低於100天線(3605.96點)。
鴻騰（6088）料上半年轉賺最多3300萬美元。開市報3.57元，升0.56%。
贛鋒鋰業（1772）獲中證監裁定違反內幕交易規定，罰款331萬人幣。開市報16.12元，升0.37%。
康橋悅生活（2205）附屬遭內地銀行未經授權提取2億人幣存款。無成交，報0.66元。
粵豐環保（1381）獲A股瀚藍環境提出潛在私有化，涉資近120億。開市報4.3元，升5.91%。
比亞迪（1211）據報與土耳其達協議，斥資10億美元建廠。開市報235.2元，升0.09%。
OSL（0863）及合作伙伴佔虛幣現貨ETF近九成份額，擬推質押及代幣化基金。開市報5.37元，無升跌。
圓通（6123）與哈薩克郵政旗下KazPost建有限合伙，擴哈國及中亞快遞服務。無成交，報1.46元。
旭輝控股（0884）6月合同銷售額跌逾48%至28.5億人幣。開市報0.32元，跌1.54%。
COOL LINK（8491）擬收購港移民諮詢服務公司。無成交，報0.33元。
廣汽（2238）6月銷量跌31%，新能源車減38%。開市報2.73元，無升跌。
昊天建投（2238）意向15億人幣購新能源車製造商逾49%股權。開市報2.73元，無升跌。
東風汽車集團（0489）6月銷量跌14%，新能源車則升37%。開市報2.38元，升0.42%。
中國海外（0688）6月合約銷售額升近41%。開市報13.72元，升0.88%。
粵投（0270）大股東增持股權至58.26%。開市報4.39元，升0.23%。
百度（0270）：對企業全面開放文心一言4.0 Turbo。開市報4.39元，升0.23%。
何超鳳申報兩個交易日出資逾72萬元增持澳博（0880）。無成交，報2.59元。
心泰醫療（2291）發盈喜，料中期盈利升最多97%。開市報20.05元，升1.98%。
美蘭空港（2291）認購協議爭議仲裁，裁定付3億元賠償。開市報20.05元，升1.98%。
中國海外宏洋（0081）6月合約銷售跌12.5%。無成交，報2元。
國泰航空（0081）回購餘下優先股，港府累收24.4億元股息。無成交，報2元。
數字王國（0547）伙環亞集團組合營企業，提供智能服務。無成交，報0.241元。
蔚來（9866）CFO奉瑋辭職，曲玉接任。開市報35.6元，跌4.56%。
時富（1049）董事長關百豪女兒任執董，助推零售業務數碼化。無成交，報1.28元。
中遠海能（1138）料中期盈利跌12%，缺售船舶收益。開市報10元，升0.3%。
速騰聚創（2498）擬啟動回購，額度不多於2億元。開市報17.22元，升7.49%。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報66.45元，跌0.08%。
破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.46元，開市報34.46元，升0.41%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元；天泓文創（8500）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升8.33%。
4隻股份創上市新低，包括普星能量（0090）低見0.34元，開市報0.34元，跌2.86%；高視醫療（2407）低見11.42元，開市報11.42元，跌2.56%；博時以太幣（3009）低見22.2元，開市報22.2元，跌1.07%；華夏以太幣（3046）低見6.925元，開市報6.925元，跌1.56%。
創52周低，其中包括，農夫山泉（9633）低見34.1元，開市報34.1元，跌1.3%。
異動股
上升異動股，包括，俊盟國際（8062）開市報0.375元，升11.94%；中國投資開發（0204）開市報0.6元，升11.11%；天泓文創（8500）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升8.33%；速騰聚創（2498）開市報17.22元，升7.49%；企展控股（1808）開市報5.13元，升6.88%；鼎石資本（0804）開市報0.32元，升6.67%；中國海洋發展（8047）開市報0.033元，升6.45%；方達控股（1521）開市報0.86元，升6.17%；粵豐環保（1381）開市報4.3元，升5.91%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.238元，升5.78%；新紐科技（9600）開市報2.15元，升5.39%。
下跌異動股，包括，工行（1398）開市報4.35元，跌7.45%；中國新經濟投資（0080）開市報0.106元，跌7.02%；元亨燃氣（0332）平上市低位0.027元，開市報0.027元，跌6.9%；中國銀行（3988）開市報3.55元，跌6.58%；海豐國際（1308）開市報19.52元，跌5.7%；中國銀河（6881）開市報3.95元，跌5.5%。
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