港元現報7.8113元升值15點子，曾貶值最多5點子，報7.8133元，亦曾升值最多20點子，報7.8108元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.99點子至4.5%，是7月3日後最低；1星期HIBOR升1.9點子至4.48393%，是7月2日後最高；2星期HIBOR升1.47點子至4.48321%，是6月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至4.7225%，是6月5日後最低；6個月期HIBOR跌0.22點子至4.82321%，是7月2日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.95446%，是7月4日後最低。

美元指數現報104.918升值0.043點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44191%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9298%，終止連續3日擴闊，利差是2024年7月02日後最窄，當日差距為-0.8869%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2024年7月01日，當日利差報-0.8384%。

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