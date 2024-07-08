A股、港股向下，走勢明顯較其他市場弱，市場認為，除了經濟預期波動、三中全會前趨於謹慎外，中國近期對金融行業監管收緊預期進一步增強，也使得市場彌漫悲觀氛圍。A股上證綜指邁向四日連跌，小型股的代表指數中證1000盤中一度下跌近1.9%。恒指和國指由5月20日收市價分別回落10.56%及9.56%。
恒指今早低開131點，高位跌64點，低位跌269點，高低波幅205點。上升股份比例為14.31%，下跌為35.26%，無升跌為50.41%。
恒指半日跌238點或1.34%，報17561點，大市成交金額467億元；國指跌83點或1.3%，報6299點。恒生科技指數收報3571點，跌0.71%。
藍籌股成交金額203.47億元，佔大市成交43.56%；科指成份股成交金額84.16億元，佔大市成交18.02%；國指成份股成交金額165.45億元，佔大市成交35.42%。
24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額增加6.22%，至67.05億元，佔大市成交14.33%。牛熊證成交金額35.53億元，增加18.98%；窩輪成交金額31.52億元，減少5.23%。
藍籌15隻升，67隻下跌，0隻無升跌。中升（0881）升2.62%，收報10.98元，是升幅最大的藍籌，中國銀行（3988）跌7.89%，收報3.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.2元，升2.66%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報35.3元，跌5.36%。
恒指下試250天線(17515.5點)。科指10天線(3614.98點)、100天線(3605.78點)得而復失。
北水南下合計淨流入15.36億元，較上日增加338.77%，淨流入金額是7月3日36.42億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入238.8億元，對上一次連續9日淨流入是5月28日。
萬科（2202）據報出讓上海南翔印象城MEGA予GIC。收報4.48元，跌6.08%。
鴻騰（6088）料上半年轉賺最多3300萬美元。收報3.16元，跌10.99%。
贛鋒鋰業（1772）獲中證監裁定違反內幕交易規定，罰款331萬人幣。收報15.5元，跌3.49%。
康橋悅生活（2205）附屬遭內地銀行未經授權提取2億人幣存款。收報0.68元，升3.03%。
粵豐環保（1381）獲A股瀚藍環境提出潛在私有化，涉資近120億。收報4.43元，升9.11%。
比亞迪（1211）據報與土耳其達協議，斥資10億美元建廠。收報236.6元，升0.68%。
OSL（0863）及合作伙伴佔虛幣現貨ETF近九成份額，擬推質押及代幣化基金。收報5.35元，跌0.37%。
圓通（6123）與哈薩克郵政旗下KazPost建有限合伙，擴哈國及中亞快遞服務。收報1.47元，升0.68%。
旭輝控股（0884）6月合同銷售額跌逾48%至28.5億人幣。收報0.305元，跌6.15%。
COOL LINK（8491）擬收購港移民諮詢服務公司。收報0.31元，跌6.06%。
廣汽（2238）6月銷量跌31%，新能源車減38%。創上市新低，見2.66元，收報2.67元，跌2.2%。
昊天建投（1341）意向15億人幣購新能源車製造商逾49%股權。收報0.81元，跌5.81%。
東風汽車集團（0489）6月銷量跌14%，新能源車則升37%。收報2.28元，跌3.8%。
中國海外（0688）6月合約銷售額升近41%。收報13.3元，跌2.21%。
粵投（0270）大股東增持股權至58.26%。收報4.38元，無升跌。
百度（9888）：對企業全面開放文心一言4.0 Turbo。收報86.55元，升0.17%。
何超鳳申報兩個交易日出資逾72萬元增持澳博（0880）。收報2.51元，跌3.09%。
心泰醫療（2291）發盈喜，料中期盈利升最多97%。收報20.95元，升6.56%。
美蘭空港（0357）認購協議爭議仲裁，裁定付3億元賠償。收報7.74元，跌0.77%。
中國海外宏洋（0081）6月合約銷售跌12.5%。收報1.93元，跌3.5%。
國泰航空（0293）回購餘下優先股，港府累收24.4億元股息。收報8.17元，升2.13%。
數字王國（0547）伙環亞集團組合營企業，提供智能服務。收報0.255元，升5.81%。
蔚來（9866）CFO奉瑋辭職，曲玉接任。收報35.3元，跌5.36%。
時富（1049）董事長關百豪女兒任執董，助推零售業務數碼化。收報1.28元，無升跌。
中遠海能（1138）料中期盈利跌12%，缺售船舶收益。收報9.6元，跌3.71%。
速騰聚創（2498）擬啟動回購，額度不多於2億元。收報16.2元，升1.12%。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。見52周低65.85元，收報65.9元，跌0.9%。
破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.7元，收報34.7元，升1.11%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見387.9元，收報387.9元，升0.78%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1267元，收報1267元，升0.56%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.62元，收報8.62元，升1.11%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.95元，收報8.95元，升0.85%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1122.15元，收報1121.1元，升0.14%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.3元，收報16.3元，升1.12%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見230.7元，收報230.7元，升1.67%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.44元，收報41.44元，升0.78%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見886.65元，收報886.4元，升0.04%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.59元，收報16.56元，升1.22%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.8元，收報1060.7元，升0.03%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見29.4元，收報29.4元，升0.96%；樂艙物流（2490）創上市新高，見33.2元，收報33元，升2.33%；信利國際（0732）創52周高，見1.04元，收報1.02元，升2%；太古（0019）創52周高，見74元，收報73.2元，升0.27%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見38.85元，收報38.75元，升1.04%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見74元，收報73.2元，升0.27%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見11.1元，收報10.86元，跌0.18%；順誠（0531）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.435元，收報0.39元，升5.41%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，無升跌；亞洲實業集團（1737）創52周高，見0.14元，收報0.14元，無升跌。
44隻股份創上市新低，其中十隻包括，中金（3908）低見8.11元，收報8.12元，跌2.87%；中信証券（6030）低見10.72元，收報10.8元，跌0.74%；廣發証券（1776）低見6.01元，收報6.08元，跌2.72%；廣汽集團（2238）低見2.66元，收報2.67元，跌2.2%；卓悅控股（0653）低見0.013元，收報0.018元，跌41.94%；九毛九（9922）低見3.72元，收報3.75元，跌2.6%；九龍倉置業（1997）低見19.8元，收報19.9元，跌3.86%；京東健康（6618）低見20.65元，收報20.95元，跌1.64%；普星能量（0090）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；亨泰（0197）低見0.25元，收報0.25元，跌9.09%。
60隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.82元，收報7.87元，跌2.11%；東方甄選（1797）低見11.76元，收報11.94元，跌4.94%；六福集團（0590）低見15.22元，收報15.22元，跌2.93%；周生生（0116）低見7.05元，收報7.06元，跌1.4%；希慎（0014）低見11.02元，收報11.1元，跌1.25%；新鴻基地產（0016）低見65.85元，收報65.9元，跌0.9%；大快活（0052）低見7.55元，收報7.57元，跌0.92%；叙福樓（1978）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；東方甄選（1797）低見11.76元，收報11.94元，跌4.94%；恒隆地產（0101）低見6.48元，收報6.49元，跌1.22%。
異動股
上升異動股，包括，千盛集團控股（8475）收報0.6元，升33.33%；冠轈控股（1872）收報0.44元，升25.71%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.046元，升24.32%；巴克１７９８集團（1010）收報0.52元，升23.81%；豐德麗控股（0571）收報0.066元，升22.22%；米虫元宇宙（8645）收報0.61元，升22%；恆泰裕集團（8081）收報0.057元，升21.28%；修身堂（8200）收報0.62元，升19.23%；CMON（1792）創52周高，見0.075元，收報0.058元，升18.37%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.54元，升17.56%。
下跌異動股，包括，卓悅控股（0653）創上市新低，見0.013元，收報0.018元，跌41.94%；華訊（0833）收報0.455元，跌24.17%；富一國際控股（1470）收報0.033元，跌21.43%；均安控股（1559）收報0.102元，跌20.31%；中國順客隆（0974）收報1.02元，跌19.05%；國開國際投資（1062）收報0.063元，跌17.11%；百得利控股（6909）收報0.73元，跌17.05%；宋都服務（9608）收報0.113元，跌16.3%；中國海洋發展（8047）平上市低位0.026元，收報0.026元，跌16.13%；中贛通信（2545）創上市新低，見0.455元，收報0.465元，跌15.45%。