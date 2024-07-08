A股、港股向下，走勢明顯較其他市場弱，市場認為，除了經濟預期波動、三中全會前趨於謹慎外，中國近期對金融行業監管收緊預期進一步增強，也使得市場彌漫悲觀氛圍。A股上證綜指邁向四日連跌，小型股的代表指數中證1000盤中一度下跌近1.9%。恒指和國指由5月20日收市價分別回落10.56%及9.56%。