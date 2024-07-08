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偉俊集團：需更多時間編製經審核業績 續停牌

偉俊集團（1013）公告，公司仍在收集核數師為完成審核程序中所需的銀行詢證函，等待銀行詢證函的回覆，以確保財務數據的準確性。故此，公司需要更多時間編製經審核年度業績，並繼續停牌直至刊發年度業績。