文章日期：2024年7月8日 12:24
偉俊集團（1013）公告，公司仍在收集核數師為完成審核程序中所需的銀行詢證函，等待銀行詢證函的回覆，以確保財務數據的準確性。故此，公司需要更多時間編製經審核年度業績，並繼續停牌直至刊發年度業績。
該公司表示，將盡力於今年7月31日前刊發經審核年度業績，董事會會議將重新安排，具體日期將另行確定。
偉俊集團自7月2日上午9時起停牌，停牌前報0.115元。
其他報道
半日沽空金額增9% 騰訊沽空增46%
波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪
恒指半日跌238點 較5月高位跌逾10% 科指跌0.7%
滬深三大指數半日向下 滬指跌0.53%
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止7連跌
萬科據報出讓上海南翔印象城MEGA予GIC
Burberry據報將裁減數百個職位
日本5月基本薪酬增2.5% 1993年以來最快
人行：即日起將視乎情況開展臨時正回購或逆回購
A股三大指數低開 人行零投放零回籠
恒指低開131點 科指跌0.2% 蔚來跌4.56%
港股ADR跌68點 夜期低水113點 美期跌 亞股個別發展
鴻騰料上半年轉賺最多3300萬美元
北水增持工行 減持商湯