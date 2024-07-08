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積金局：截至6月底股票基金整體年率化淨回報3.9%

積金局公布截至今年6月底的強積金投資回報臨時數據。自制度於2000年實施以來，股票基金及混合資產基金整體年率化淨回報(扣除收費及費用)分別為3.9%及3.8%。

當中，股票基金在過去12個月平均淨回報為6.2%，強積金制度實施以來年率化淨回報3.9%，累計淨回報149.2%；混合資產基金過去12個月平均淨回報為6.5%，制度實施以來年率化淨回報3.8%，累計淨回報139.9%；債券基金過去12個月平均淨回報為1.4%，制度實施以來年率化淨回報1.8%，累積淨回報52.7%。

自「預設投資策略」於2017年4月1日推出以來，核心累積基金年率化淨回報6%，累積淨回報52.1%；65歲後基金年率化淨回報1.9%，累積淨回報14.5%。而過去12個月，核心累積基金回報為11.5%；65歲後基金為4.4%。

積金局發言人強調，強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。強積金的設計協助計劃成員透過「平均成本法」，以定期定額供款和適合個人需要和不同人生階段的投資，建立退休儲備。

 

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