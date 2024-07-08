當中，股票基金在過去12個月平均淨回報為6.2%，強積金制度實施以來年率化淨回報3.9%，累計淨回報149.2%；混合資產基金過去12個月平均淨回報為6.5%，制度實施以來年率化淨回報3.8%，累計淨回報139.9%；債券基金過去12個月平均淨回報為1.4%，制度實施以來年率化淨回報1.8%，累積淨回報52.7%。

自「預設投資策略」於2017年4月1日推出以來，核心累積基金年率化淨回報6%，累積淨回報52.1%；65歲後基金年率化淨回報1.9%，累積淨回報14.5%。而過去12個月，核心累積基金回報為11.5%；65歲後基金為4.4%。

積金局發言人強調，強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。強積金的設計協助計劃成員透過「平均成本法」，以定期定額供款和適合個人需要和不同人生階段的投資，建立退休儲備。

其他報道

李澤鉅：會就於香港成立家族辦公室一事制度化

許正宇：估計本港有2700間單一家族辦公室營辦 過半資產逾5000萬美元

【有片：埋身擊】比特幣以太幣250天線有支持 低位整固後有望重拾升勢

偉俊集團：需更多時間編製經審核業績 續停牌

半日沽空金額增9% 騰訊沽空增46%

波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪

恒指半日跌238點 較5月高位跌逾10% 科指跌0.7%

中國健康科技配股協議告吹

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.53%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止7連跌

萬科據報出讓上海南翔印象城MEGA予GIC

Burberry據報將裁減數百個職位

日本5月基本薪酬增2.5% 1993年以來最快