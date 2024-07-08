文章日期：2024年7月8日 17:21
內地樓市低迷，對於有指房地產供應過剩，內地經濟學家、北京大學博雅特聘教授姚洋在2024網易經濟學家年會夏季論壇上反駁有關說法，認為中國房子並未過剩，反對僅以平均數評判。
姚洋表示：「我們好多人說，中國房子過剩了，我們的平均已經超過了日本了，所以夠住了，我首先問大家一個問題，你願意像日本人生活在那鴿子籠裡嗎？」
他又指，中國房子最過剩的地方，不是這些城市，是廣大的農村地區，建議應該讓農村的人口都到城市來。
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