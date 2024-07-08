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北大學者反駁中國房子過剩 一線城市供應仍緊張

內地樓市低迷，對於有指房地產供應過剩，內地經濟學家、北京大學博雅特聘教授姚洋在2024網易經濟學家年會夏季論壇上反駁有關說法，認為中國房子並未過剩，反對僅以平均數評判。