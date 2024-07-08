文章日期：2024年7月8日 17:14
明日掛牌的百望股份（6657）今日暗盤暫報跌，富途暗盤平開報36元，現報33.6元，跌2.4元或6.7%，一手100股，不計手續費，每手帳面蝕240元。成交9.8萬股，涉資335萬元。
輝立暗盤高開4.7%，報37.7元，現報33元，較上市價低8.3%或3元，成交4.34萬股，涉資147萬元。
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