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匯德收購發起人陳德霖及曾璟旋等披露提成權持股

在港上市SPAC公司香港匯德收購（7841）較早前披露，找到東南亞數據驅動數字商務解決方案平台Synagistics Pte. Ltd作為購併對象，同時物色到9名PIPE投資者，以6.01億元認購6012.4萬股。該集團原有發起人、被合併公司股東及PIPE投資者則披露最新持股，原有發起人陳德霖為首Extra Shine及曾璟旋為首Pride Vision，則分別申報原有持股之外，獲得提成權股份逾510.25萬股及320.16萬股。

根據公告，該等發起人提成權，只能夠在交割日至第五周年內，當有任何30個交易日內中任何20日，平均價超過15元，便可無需現金下行使。但是若在獲發提成權半年內至交割股份後12個月內行使，已行使的提成權股份，便受到禁售權限制。

另其他9名PIPE投資者如香港電訊（6823）等，則按其認購股份數目作出申報。該集團除了在上周上載購併項目公告之外，亦按例向持有權證（代號4841）持有人，披露其購併Synagistics Pte. Ltd的公告，與此前向股份持有人披露的內容，一式一樣。

香港匯德收購今日股價收報7.3元，無成交亦無升跌。其上市權證則收報0.23元，同樣沒有成交及無升跌。

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