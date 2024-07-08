文章日期：2024年7月8日 19:01
明日掛牌的百望股份（6657）今日暗盤富途微升，輝立微跌。
富途暗盤平開報36元，收報36.6元，升0.6元或1.7%，一手100股，不計手續費，每手帳面賺60元。成交25.8萬股，涉資889萬元。
輝立暗盤高開4.7%，報37.7元，現報34.65元，較上市價低3.75%或1.35元，成交6.47萬股，涉資218萬元。
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