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百望股份富途暗盤微升 一手賬面賺60元

明日掛牌的百望股份（6657）今日暗盤富途微升，輝立微跌。

富途暗盤平開報36元，收報36.6元，升0.6元或1.7%，一手100股，不計手續費，每手帳面賺60元。成交25.8萬股，涉資889萬元。

輝立暗盤高開4.7%，報37.7元，現報34.65元，較上市價低3.75%或1.35元，成交6.47萬股，涉資218萬元。

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