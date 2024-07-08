本報獲得的文件顯示，顧明均代表律師所發的函件尚送達港交所（0388）主席唐家成，香港律師會、特首辦轄下行政署、選舉事務處、香港太平紳士協會，及浸會大學諮議會和校董會。現時黃幸怡任職港鐵（0066）獨立非執行董事及羚邦集團（2230）非執行董事，亦身兼律師、選委會委員、太平紳士、浸大諮議會及校董會成員。

根據顧明均所發信函，他直指，由於黃幸怡為具經驗的律師，卻涉及嚴重性質的案件指控，及由他發起的索償，因此要求涉事的機構及監管機構正視，並著手調查，及看黃氏是否繼續適合任職。顧氏提議有關機構尋求法律意見，並留意繼續讓黃任職有關機構會否對合規構成潛在風險。若他未能夠在發函後7日內獲相關機構回覆，他謂會採取措施，保障自身權益，及保留相應的法律權利。