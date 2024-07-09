道瓊斯工業平均指數收跌31點，跌幅0.08%，報39344點。標普500指數收漲5點，升幅0.11%，報5572點。納斯達克綜合指數收漲50點，或0.28%，報18403點。

Salesforce跌2.21%，報257.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累38點，而家得寶升1.5%，報339.6元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.82元，升0.65%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報189.03元，跌0.82%，亞馬遜(美：AMZN)收市報199.29元，跌0.35%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報529.32元，跌1.96%，英偉達(美：NVDA)收市報128.2元，升1.88%，微軟(美：MSFT)收市報466.24元，跌0.28%，Tesla (美：TSLA)收市報252.94元，升0.56%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報516點。德國DAX指數收跌0.02%，報18472點；法國CAC 40指數跌0.63%，報7627點；英國富時100指數收跌0.13%，報8193點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.06%，報5842點。

美國2年期債息曾升最多0.73%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為0.83%。高見4.6369厘，是7月5日4.7353厘後最高。收市報4.6285厘，是7月4日後收市新高，當日報4.7059厘。

美國10年期債息曾跌最多0.37%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。低見4.2627厘，是6月28日4.2591厘後最低。收市報4.2783厘，是6月25日後收市新低，當日報4.2476厘。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是6月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至36.038基點，是7月5日37.243基點後最闊。收市報35.438基點，是6月28日後收市最闊，當日報35.946基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至107.81基點，是7月5日100.558基點後最窄。收市報110.09基點，是7月4日後收市最窄，當日報103.415基點。

金龍指數曾跌最多1.41%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.77%。低見5821.06點，是7月2日5763.13點後最低。收市報5842.25點，是7月2日後收市新低，當日報5832.87點。連跌2日，累計跌183.77點，對上一次連跌2日是6月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月28日。

道指曾跌最多0.25%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為0.35%。低見39278.43點，是7月5日39168.7點後最低。收市報39344.79點，是7月3日後收市新低，當日報39308點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.29%，是7月5日後最大升幅，當日升幅為0.6%。高見5583.11點，創上市新高。收報5572.85點，升0.1%，創收市價計新高。連升5日，累計升112.37點，對上一次連升5日是1月24日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月8日。

納指曾升最多0.35%，是7月5日後最大升幅，當日升幅為0.98%。高見18416.94點，創上市新高。收報18403.74點，升0.28%，創收市價計新高。連升5日，累計升671.14點，對上一次連升5日是6月14日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年12月13日。

其他報道

北水增持京基金融 減持聯合能源