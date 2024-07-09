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港股ADR升134點 夜期高水10點 方舟雲康、百望上市

美股向上，港股ADR升134點或0.77%，報17658點，即月恒指夜期跌48點，報17534點，夜期高水10點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.2%，折合報377.54元；阿里巴巴（9988）跌1.36%，折合報71.75元；美團（3690）跌1.44%，折合報116.84元；匯控（0005）跌0.18%，折合報67.68元；建行（0939）跌0.29%，折合報5.33元。

道期現升0.141%；標期現升0.22%；納期現升0.38%。日本東證指數現升0.31%；韓國KOSPI指數現升0.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.68%。

VIX指數隔晚跌0.88%或0.11點，報12.37點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報82.29美元；布油現跌0.02%或0.01美元，報85.73美元；金價現升0.1%或2.43美元，報2361.56美元；LME 銅期貨隔晚跌0.29%或29美元，報9915美元。比特幣現升0.49%或277.36美元，報56535.76美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.0039厘，報4.2744厘。

今日焦點股份可留意：

方舟雲康（6086）上市，定價8.18元。

百望（6657）上市，定價36元。

微創醫療（0853）盈喜料上半年虧損大幅收窄。

新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛會晤泰國總理，表達對泰投資興趣。

中國建材（3323）盈警料上半年盈為虧，蝕20億元人幣。

紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年盈利升最多50%。

陳唱國際（0693）發盈警，預期上半年稅後盈利大跌87%至2500萬。

聯交所批評智富資源（0007）12名董事，包括美國已故前總統老布殊之子Neil Bush。

中銀航空租賃（2588）第二季自有及代管機隊服務地域覆蓋創歷史新高。

匯德（7841）收購發起人陳德霖及曾璟旋等披露提成權持股。

交個朋友（1450）擬回購最多3000萬元。

GIC增持香港寬頻（1310）

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）

耀才（1428）：首三個月多賺8%。

安踏（2020）：第二季零售額錄高單位數增長。

極兔速遞（1519）上半年實現包裹量達110億件，增長近四成。

 

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