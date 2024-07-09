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恒指低開43點 科指10天線跌穿100天線 方舟雲康上市跌42% 百望跌11%

恒指今早低開43點或0.25%，報17481點，大市成交金額14億元；國指今早低開23點或0.38%，報6261點。恒生科技指數開市報3562點，跌0.11%。上升股份比例為5.16%，下跌為4.81%，無升跌為90.01%。

藍籌19隻升，45隻下跌，18隻無升跌。恒地（0012）升2.41%，報21.25元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌1.84%，報34.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，14隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報128元，升2.15%；跌幅最大的是美團（3690）開市報115.3元，跌1.45%。

恒指下試100天線(17440.24點)，受制於250天線(17509.61點)。科指10天線(3603.03點)跌穿100天線(3609.45點)。

方舟雲康（6086）上市，定價8.18元。開市報4.68元，跌42.79%。

百望（6657）上市，定價36元。開市報32元，跌11.11%。

微創醫療（0853）盈喜料上半年虧損大幅收窄。開市報5.34元，無升跌。

新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛會晤泰國總理，表達對泰投資興趣。開市報7.3元，無升跌。

中國建材（3323）盈警料上半年盈為虧，蝕20億元人幣。開市報2.9元，跌4.92%。

紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年盈利升最多50%。開市報17.54元，升0.11%。

陳唱國際（0693）發盈警，預期上半年稅後盈利大跌87%至2500萬。無成交，報1.29元。

聯交所批評智富資源（0007）12名董事，包括美國已故前總統老布殊之子Neil Bush。停牌。

中銀航空租賃（2588）第二季自有及代管機隊服務地域覆蓋創歷史新高。無成交，報56.55元。

匯德（7841）收購發起人陳德霖及曾璟旋等披露提成權持股。無成交，報7.3元。

交個朋友（1450）擬回購最多3000萬元。開市報1.35元，升2.27%。

GIC增持香港寬頻（1310）。開市報2.5元，升0.4%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。開市報65.5元，跌0.46%。

耀才（1428）：首三個月多賺8%。開市報1.82元，升1.11%。

安踏（2020）：第二季零售額錄高單位數增長。開市報71元，跌0.49%。

極兔速遞（1519）上半年實現包裹量達110億件，增長近四成。無成交，報7.07元。

破頂股表現

破頂股包括，榮陽實業（2078）創52周高，見0.162元，開市報0.162元，升11.72%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括高視醫療（2407）低見10.76元，開市報10.76元，跌0.92%；金邦達寶嘉（3315）低見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%；心瑋醫療－Ｂ（6609）低見15.02元，開市報15.02元，跌7.4%；中贛通信（2545）低見0.43元，開市報0.43元，跌3.37%。

創52周低，包括，藥明生物（2269）低見10.66元，開市報10.66元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，冠轈控股（1872）開市報0.7元，升14.75%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.162元，開市報0.162元，升11.72%；CMON（1792）開市報0.06元，升9.09%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.244元，升8.44%；天譽置業（0059）開市報0.013元，升8.33%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報11.34元，升8.21%；香港資源控股（2882）開市報0.8元，升8.11%；GT STEEL GROUP（8402）開市報0.137元，升7.87%；天聚地合（2479）開市報70元，升7.69%；友邦保險（81299）開市報50.95元，升7.26%；北森控股（9669）開市報4.13元，升6.99%。

下跌異動股，包括，方舟雲康（6086）開市報4.68元，跌42.79%；金邦達寶嘉（3315）創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%；百望（6657）開市報32元，跌11.11%；弘陽服務（1971）開市報0.53元，跌10.17%；心瑋醫療－Ｂ（6609）創上市新低，見15.02元，開市報15.02元，跌7.4%；中國建材（3323）開市報2.9元，跌4.92%；卓航控股（1865）平上市低位0.02元，開市報0.02元，跌4.76%；恩典生命科技（2112）開市報0.165元，跌4.07%；陸控（6623）開市報10.8元，跌3.74%；源宇宙教育（1082）開市報1.61元，跌3.59%。

 

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