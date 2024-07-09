恒指今早低開43點或0.25%，報17481點，大市成交金額14億元；國指今早低開23點或0.38%，報6261點。恒生科技指數開市報3562點，跌0.11%。上升股份比例為5.16%，下跌為4.81%，無升跌為90.01%。