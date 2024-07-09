彭博社根據看到的一份內部備忘錄報道，微軟很快就將要求中國員工在登錄工作電腦或手機時，只使用蘋果的設備來驗證身份。作為微軟全球性的安全未來計劃(Secure Future Initiative)的一部分，該措施將影響中國內地數百名員工，旨在確保所有員工使用微軟Authenticator密碼管理器和Identity Pass應用程式。

備忘錄稱，微軟選擇阻止安卓設備訪問該公司資源是因為它們在中國無法使用谷歌的移動服務。由於谷歌的應用商店Google Play在中國大陸無法接入，蘋果的應用商店App Store成為微軟員工下載上述安全應用的唯一場所。Google Play目前仍無法進入中國。

備忘錄稱，作為一次性的措施，所有使用安卓手機（包括華為、小米設備）的員工，都將獲得一部iPhone 15。該公司將在中國 —— 包括可以接入谷歌服務的香港 —— 各個辦公室發放iPhone。

微軟發言人在電郵聲明中表示，由於該地區缺乏谷歌移動服務，公司希望為員工提供訪問這些必要應用程式的途徑，例如iOS設備。

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