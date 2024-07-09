截至7月5日當周，金瑞基金中證海外中國互聯網ETF流出6,130萬美元，iShares安碩中國大型股ETF流出2,379萬美元，而Xtrackers嘉實滬深300中國A股ETF流出2,370萬美元。

Proficio Capital Partners高級投資分析師Andy Wester表示，美國大選影響市場情緒，因為共和黨政府「對中國的態度可能比民主黨政府更為強硬，因此這可能會影響有關新關稅和貿易協定的看法」。

雖然中國錄得的資金外流規模最大，但新興市場總體上因風險偏好改善而吸引了一些投資者回歸。彭博社匯總數據顯示，截至7月5日當周，在美國上市的新興市場ETF資金流入總額為2.729億美元，前一周為流出1.946億美元。今年以來，資金流入總額為91.7億美元。

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