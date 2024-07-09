港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升4.77點子至4.59494%，是6月28日後最高，當日報4.61024%。對上一次連升2日是6月18日，當日拆息報4.52768%。
港元現報7.811元貶值11點子，曾貶值最多13點子，報7.8112元，亦曾升值最多12點子，報7.8087元，是7月5日7.8081元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.86點子至4.50857%，是7月5日後最高；1星期HIBOR升6.33點子至4.5472%，是6月28日後最高；2星期HIBOR升6.4點子至4.5472%，是6月28日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至4.72536%，是7月3日後最高；6個月期HIBOR升0.38點子至4.82702%，是5月29日後最高；12個月期HIBOR跌0.14點子至4.95304%，是5月20日後最低。
美元指數現報105.03升值0.03點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44191%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9298%，終止連續3日擴闊，利差是2024年7月02日後最窄，當日差距為-0.8869%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2024年7月01日，當日利差報-0.8384%。
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