消息指，預計匯豐將從內部提拔新CEO，最快可能在本月宣布。此外，集團可能會重新分配其技術轉型和創新戰略，有關業務目前由CEO祈耀年負責。

報道指，在經歷了一系列內部變革後，匯豐正面臨著包括中英兩國之間的緊張關係及股價表現不佳等挑戰，渴望留住頂尖人才。報道引述3名匯豐股東，其中兩名是匯豐前20大股東，他們擔心CEO的任命可能導致更多管理層變動，若處理不當，這種一連串的變動可能會產生問題。

匯豐發言人稱，正採取穩健而嚴格的過程來尋找下一任集團CEO。集團將考慮內部和外部候選人，會適時向市場公布最新情況。

據報，提名委員會預計將從眾多高層中作選擇，包括財務總監艾橋智、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤(Nuno Matos)、匯豐歐洲行政總裁Colin Bell和環球銀行及資本市場行政總裁高國揚(Greg Guyett)。

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