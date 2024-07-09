正在清盤中的內房股佳源國際（2768）公布，清盤人接獲投資者通知，由於已明確表示支持重組的債權人不足，以及於處理債權人、政府關係和境內營運資源（包括人力資源）方面的挑戰與其他處於類似情況的公司一樣繼續有增無減，投資者因而並不打算簽署於今年3月20日的有關貸款協議。因此條款書已於2024年7月7日失效。
儘管條款書已失效，清盤人及公司正努力尋找其他潛在投資者支持集團的重組，惟基於上述各種情況及滿足復牌指引要求的期限將至，尋找投資者的工作可能十分艱難。
集團指，儘管清盤人和集團管理層共同努力穩定業務營運並重振集團地產發展項目的工程和銷售，但經歷過去數月的努力不懈，若干重要項目仍面臨重大障礙，包括境內債權人的強制執行行動、銷售放緩和缺乏新資金，亦導致了若干重要項目的工程延誤。
集團管理層正在積極與不同的利益相關方，包括當地政府和債權人進行溝通，以促進合作並加快工程進度。
在今年3月20日，佳源國際公布獲投資者CHCC Global Limited借出貸款1億元，用作支付公司及投資者之擬議重組相關事項產生的專業服務費用及支出；擬議重組涉及公司之潛在的新股認購及債權人計劃安排事項，而相關條款仍有待進一步討論。
公司之股份自2023年4月3日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌至另行通知為止。
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