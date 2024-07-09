市場觀望聯儲局主席鮑威爾國會聽證，關注貨幣政策等熱點議題，美元美債平穩，市場交投謹慎。彭博社引述消息指，公開市場一級交易商可向人行上報臨時正逆回購操作需求，銀行間債市情緒略好轉，國債重回升勢，短端息率跌幅更大。A股、港股續向下，上證綜指跌向2900點關口。日股上升，日經225指數刷新紀錄高位。
恒指今早低開43點，高位升7點，低位跌147點，高低波幅155點。上升股份比例為19.84%，下跌為28.56%，無升跌為51.59%。
恒指半日跌80點或0.46%，報17443點，大市成交金額488億元；國指跌36點或0.59%，報6247點。恒生科技指數收報3570點，升0.11%。
藍籌股成交金額228.9億元，佔大市成交46.9%；科指成份股成交金額112.1億元，佔大市成交22.97%；國指成份股成交金額198.34億元，佔大市成交40.64%。
24隻雙櫃台股，總成交1.11億元人民幣，相當於約1.19億港元，佔大市成交的0.24%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14.63%，至67.81億元，佔大市成交13.86%。牛熊證成交金額33億元，減少26%；窩輪成交金額34.8億元，減少0.08%。
藍籌31隻升，48隻下跌，3隻無升跌。中升（0881）升4.54%，收報11.52元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌3.9%，收報19.46元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.4元，升5.91%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低11.14元，收報11.24元，跌5.39%。
恒指曾升穿250天線(17509.45點)，曾跌穿100天線(17439.86點)。科指10天線(3603.81點)跌穿100天線(3609.53點)。
北水南下合計淨流入19億元，較上日減少12.68%，連續第10日流入，累計流入264.18億元，對上一次連續10日淨流入是5月29日。
中燃（0384）據報發行最多10億元熊貓債。收報7.29元，跌0.27%。
傳匯控（0005）研薪酬和新職務激勵以挽留CEO落選者。收報66.55元，跌0.82%。
富力（2777）：附屬公司收到清盤呈請。收報0.83元，升1.22%。
快手（1024）：下月起回購 金額不超過60億元。收報47.15元，升3.06%。
方舟雲康（6086）上市，定價8.18元。收報4.6元，跌43.77%。
百望（6657）上市，定價36元。收報36.05元，升0.14%。
微創醫療（0853）盈喜料上半年虧損大幅收窄。見52周低5.19元，收報5.27元，跌1.31%。
新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛會晤泰國總理，表達對泰投資興趣。收報7.32元，升0.27%。
中國建材（3323）盈警料上半年盈為虧，蝕20億元人幣。收報2.66元，跌12.79%。
紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年盈利升最多50%。收報17.68元，升0.91%。
陳唱國際（0693）發盈警，預期上半年稅後盈利大跌87%至2500萬。收報1.29元，無升跌。
聯交所批評智富資源（0007）12名董事，包括美國已故前總統老布殊之子Neil Bush。停牌。
中銀航空租賃（2588）第二季自有及代管機隊服務地域覆蓋創歷史新高。收報56.15元，跌0.71%。
匯德（7841）收購發起人陳德霖及曾璟旋等披露提成權持股。收報7.3元，無升跌。
交個朋友（1450）擬回購最多3000萬元。收報1.36元，升3.03%。
GIC增持香港寬頻（1310）。收報2.47元，跌0.8%。
「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報66.5元，升1.06%。
耀才（1428）：首三個月多賺8%。收報1.77元，跌1.67%。
安踏（2020）：第二季零售額錄高單位數增長。收報69.25元，跌2.94%。
極兔速遞（1519）上半年實現包裹量達110億件，增長近四成。收報7.14元，升0.99%。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見16.08元，收報15.9元，升3.25%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.78元，收報34.78元，升0.06%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見390.6元，收報390.3元，升0.59%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.88元，收報16.8元，升3.19%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.74元，收報41.74元，升0.68%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.65元，收報16.65元，升0.54%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.2元，收報1061.2元，升0.02%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見29.78元，收報29.76元，升0.2%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114元，收報114元，升0.53%；樂艙物流（2490）創上市新高，見35元，收報34.5元，升3.92%；燕之屋（1497）創上市新高，見12.2元，收報11.68元，升11.03%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見39.35元，收報38.9元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.79元，收報1.79元，升4.07%；金寶通（0320）創52周高，見0.57元，收報0.52元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.37元，收報0.32元，升18.52%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.63元，收報4.58元，升3.39%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，跌2.9%；中國電信（0728）創52周高，見4.83元，收報4.82元，升0.21%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見210.6元，收報210元，升1.45%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.16元，收報0.139元，跌4.14%。
37隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.127元，收報0.127元，跌9.93%；中金（3908）低見7.99元，收報8.03元，跌0.86%；海通證券（6837）低見3.41元，收報3.44元，跌0.58%；廣汽集團（2238）低見2.6元，收報2.63元，跌0.75%；九毛九（9922）低見3.63元，收報3.67元，跌0.54%；京東健康（6618）低見20.25元，收報20.5元，跌1.2%；藥明康德（2359）低見27.5元，收報27.7元，跌1.07%；中國新經濟投資（0080）低見0.095元，收報0.098元，跌7.55%；信能低碳（0145）低見0.143元，收報0.143元，跌4.03%；僑雄國際（0381）低見0.115元，收報0.122元，跌0.81%。
54隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.79元，收報7.87元，跌0.25%；東方甄選（1797）低見11.14元，收報11.24元，跌5.39%；金沙中國（1928）低見15.98元，收報16.16元，升0.12%；六福集團（0590）低見15.12元，收報15.16元，跌0.79%；周生生（0116）低見7元，收報7.02元，跌0.43%；希慎（0014）低見10.96元，收報11.08元，升0.18%；大快活（0052）低見7.5元，收報7.55元，升0.67%；叙福樓（1978）低見0.65元，收報0.67元，跌1.47%；東方甄選（1797）低見11.14元，收報11.24元，跌5.39%；藥明生物（2269）低見10.56元，收報10.78元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，冠轈控股（1872）收報0.94元，升54.1%；長久股份（6959）收報33元，升32%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.77元，升28.33%；承輝國際（1094）收報0.29元，升26.09%；萬保剛集團（1213）收報0.25元，升23.76%；港銀控股（8162）收報0.375元，升22.95%；新焦點（0360）收報0.086元，升22.86%；中國生命集團（8296）收報0.07元，升22.81%；新達控股（8471）收報0.137元，升20.18%；順誠（0531）創52周高，見0.37元，收報0.32元，升18.52%；歐化（1711）收報0.098元，升18.07%。
下跌異動股，包括，方舟雲康（6086）收報4.6元，跌43.77%；匯聯金融服務（8030）收報0.295元，跌24.36%；途屹控股（1701）收報0.131元，跌18.13%；中國天億福（8196）收報0.115元，跌16.67%；CMON（1792）收報0.046元，跌16.36%；佳華百貨控股（0602）收報0.037元，跌15.91%；揚宇科技（8113）收報0.062元，跌13.89%；米虫元宇宙（8645）收報0.5元，跌13.79%；羅馬元宇宙集團（8072）創上市新低，見0.012元，收報0.013元，跌13.33%；中國建材（3323）收報2.66元，跌12.79%。
其他報道
傳卸完煤油直接装食用油 中儲糧旗下金鼎客服：產品符國家食品安全標準
微軟要求中國員工用iPhone 將向員工發放iPhone 15
恒指低開43點 科指10天線跌穿100天線 方舟雲康上市跌42% 百望跌11%