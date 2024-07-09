市場觀望聯儲局主席鮑威爾國會聽證，關注貨幣政策等熱點議題，美元美債平穩，市場交投謹慎。彭博社引述消息指，公開市場一級交易商可向人行上報臨時正逆回購操作需求，銀行間債市情緒略好轉，國債重回升勢，短端息率跌幅更大。A股、港股續向下，上證綜指跌向2900點關口。日股上升，日經225指數刷新紀錄高位。