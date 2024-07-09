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陳茂波：債券通北向通日均成交達466億人幣 較推出時增逾30倍

財政司司長陳茂波今日在債券通周年論壇2024上表示，債券通北向交易於今年5月的日均成交額達到約466億元（人民幣，下同），較初推出時增長超過30倍，而利率互換通於今年6月的日均成交名義本金達到135億元，是去年5月推出時的4倍以上。

陳茂波指出，債券通南向交易在2021年推出，成為了連接內地與國際債券市場的重要橋樑。債券通北向通的成交量一直在增長，由最初剛推出的首月平均每天15億元，增長到今年5月的日均約466億元，增長超過30倍，是境外投資者配置內地債券資產的主要途徑。

去年，國際投資者投資內地債券的交易總量超過15萬億元，其中約三分之二是通過債券通進行。

他續稱，利率互換通北向業務自去年5月上線以後，讓境外投資者可以更好管理債券和各類人民幣資產的利率風險，與債券通的發展相輔相成。今年6月，互換通日均成交名義本金達到了135億元，是去年5月推出時的超過4倍。

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