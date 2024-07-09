陳茂波指出，債券通南向交易在2021年推出，成為了連接內地與國際債券市場的重要橋樑。債券通北向通的成交量一直在增長，由最初剛推出的首月平均每天15億元，增長到今年5月的日均約466億元，增長超過30倍，是境外投資者配置內地債券資產的主要途徑。

去年，國際投資者投資內地債券的交易總量超過15萬億元，其中約三分之二是通過債券通進行。

他續稱，利率互換通北向業務自去年5月上線以後，讓境外投資者可以更好管理債券和各類人民幣資產的利率風險，與債券通的發展相輔相成。今年6月，互換通日均成交名義本金達到了135億元，是去年5月推出時的超過4倍。

其他報道

匯豐歡迎「北向互換通」履約抵押品新措施

卡塔爾航空2024財年賺17億美元 載客量增26%

【有片：埋身擊】美國減息預期升溫 商品貨幣有望穩定向上

半日沽空金額增10% 騰訊沽空增14%

恒指半日跌80點 續低於250天線 方舟雲康半日潛水43% 百望升0.14%

佳源國際：因支持重組債權人不足 投資者貸款1億元助重組協議已失效

商湯推免費廣東話AI手機應用程式

廣州放寬港澳台及外籍人士購房限制

中燃據報發行最多10億元熊貓債

滬深三大指數半日個別走 深證成指一枝獨秀

金管局、證監會：歡迎人行「北向互換通」履約抵押品新措施

傳匯控研薪酬和新職務激勵以挽留CEO落選者

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見3周高

美國下令檢查部分波音737製氧機

繼續撤離中國 資金第五周流出中國ETF

傳卸完煤油直接装食用油 中儲糧旗下金鼎客服：產品符國家食品安全標準

微軟要求中國員工用iPhone 將向員工發放iPhone 15

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開43點 科指10天線跌穿100天線 方舟雲康上市跌42% 百望跌11%

富力：附屬公司收到清盤呈請

快手：下月起回購 金額不超過60億元

港股ADR升134點 夜期高水10點 方舟雲康、百望上市

標指、納指再創新高 道指跌31點 鮑威爾將出席國會聽證

北水增持京基金融 減持聯合能源