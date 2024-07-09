法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示，窩輛市場成交量下跌，因恒指、騰訊（0700）及美團（3690）3個月場外期權引伸波幅均見較大幅度下跌，而投資者因擔心影響其回報，減低交易相關產品的頻密度。

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指出，本港牛熊成交與大市佔比下降，主要因本港大市日均成交額有所上升。她績指，發現港投資者對於納指牛熊證關注度持續上升，今年上半年購買納指牛熊證資金的淨流入量達2814萬元，半年間已超越去年全年淨流入的2640萬元，為今年上半年牛熊證產品的淨流入量排名中居第六，而今年上半年購入納指牛證的比例有所上升，今年之前則而購熊證佔大多數。

蔡秀虹續指，有見本港投資者對於美國股票的需求以及科技、AI的熱潮，法興於今年6月25起推出有關美國個股輪證，提供包含納指七雄及AMD（美：AMD）的輪證。周翰宏表示，預期公司下半年的美股窩輪發行量會增加，而有關成交量會隨之而以倍數上升，期望美股窩輪成交佔大市佔比1%至2%。

蔡秀虹提到，法興現時不提供美股個股的牛熊證，會隨市場的需求與港交所（0388）緊密溝通，研究推出有關產品的可能性。

至於未來美股個股窩輪方面，周翰宏指推行有關產品需按港交所有關的許可，除納指七雄及AMD外，港交所亦批准另外可批出兩隻美股窩輪，其中包括拼多多（美：PDD），但相關個股的亞洲市場的交投量不多，因此法興暫未推出有關個股的窩輪。

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