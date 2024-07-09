恒指國指今早曾見逾兩個月新低，受惠A股倒升，恒指收市亦重上250天線，北水流入上升，成交亦重上900億元之上，齊創近一周最多。雖然大市由跌轉升，但恒指250天線與100天線之間只有69點差距，恒指波幅亦下降。

外圍方面，市場觀望聯儲局主席鮑威爾稍後的論，美期、美匯向上。

恒指今早低開43點，高位升93點，低位跌147點，高低波幅241點。上升股份比例為31.08%，下跌為30.13%，無升跌為38.77%。

恒指收市跌0.83點或0%，報17523點，大市成交金額943億元，較上日增加5.62%，是7月3日1135.5億元成交後最多；國指跌9點或0.14%，報6275點。恒生科技指數收報3600點，升0.96%。

藍籌股成交金額476.39億元，佔大市成交50.51%；科指成份股成交金額232.08億元，佔大市成交24.61%；國指成份股成交金額407.8億元，佔大市成交43.24%。

24隻雙櫃台股，總成交1.97億元人民幣，相當於約2.11億港元，佔大市成交的0.22%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.03%，至79.41億元，佔大市成交8.41%。牛熊證成交金額39.84億元，減少10.68%；窩輪成交金額39.57億元，增加13.61%。

藍籌42隻升，35隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升7.76%，收報46.5元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌2.97%，收報15.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.8元，升7.8%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低11.14元，收報11.36元，跌4.38%。

恒指曾跌穿100天線(17440.66點)，收市重上250天線(17509.77點)。科指10天線(3606.85點)跌穿100天線(3609.84點)，科指亦曾重上10天及100天線。

北水南下合計淨流入36.51億元，較上日增加67.82%，淨流入金額是7月2日59.52億元後最多。連續第10日流入，累計流入281.7億元，對上一次連續10日淨流入是5月29日。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.84%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.94%。低見17376.48點，是4月26日17336.2點後最低。今日收市報17523.23點，是4月25日後收市新低，當日報17284.54點。連跌3日，累計跌505.05點，對上一次連跌3日是2024年6月24日。

科指曾升最多1.62%，是7月4日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見3624.56點，是7月5日3666.8點後最高。今日收市報3600.9點，是7月4日後收市新高，當日報3649.67點。

國指曾跌最多1.01%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見6221.2點，是4月26日6146.56點後最低。收市報6275.64點，是4月30日後收市新低，當日報6273.75點。連跌3日，累計跌195.22點，對上一次連跌3日是2024年6月18日。

午後消息股表現

海底撈（6862）又有新服務 西安有分店提供麻將供等位客人玩樂。收報13.24元，跌0.15%。

中國信達（1359）據報擬發10億美元境外債。收報0.66元，無升跌。

佳源國際（2768）：因支持重組債權人不足 投資者貸款1億元助重組協議已失效。停牌。

商湯（0020）推免費廣東話AI手機應用程式。收報1.33元，升1.53%。

今早及隔晚消息股表現

中燃（0384）據報發行最多10億元熊貓債。收報7.36元，升0.68%。

傳匯控（0005）研薪酬和新職務激勵以挽留CEO落選者。收報66.75元，跌0.52%。

富力（2777）：附屬公司收到清盤呈請。收報0.84元，升2.44%。

快手（1024）：下月起回購 金額不超過60億元。收報47.6元，升4.04%。

方舟雲康（6086）上市，定價8.18元。收報4.53元，跌44.62%。

百望（6657）上市，定價36元。收報38.9元，升8.06%。

微創醫療（0853）盈喜料上半年虧損大幅收窄。見52周低5.13元，收報5.16元，跌3.37%。

新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛會晤泰國總理，表達對泰投資興趣。收報7.3元，無升跌。

中國建材（3323）盈警料上半年盈為虧，蝕20億元人幣。收報2.63元，跌13.77%。

紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年盈利升最多50%。收報17.84元，升1.83%。

陳唱國際（0693）發盈警，預期上半年稅後盈利大跌87%至2500萬。收報1.29元，無升跌。

聯交所批評智富資源（0007）12名董事，包括美國已故前總統老布殊之子Neil Bush。停牌。

中銀航空租賃（2588）第二季自有及代管機隊服務地域覆蓋創歷史新高。收報56.5元，跌0.09%。

匯德（7841）收購發起人陳德霖及曾璟旋等披露提成權持股。平上市低位7.3元，收報7.3元，無升跌。

交個朋友（1450）擬回購最多3000萬元。收報1.36元，升3.03%。

GIC增持香港寬頻（1310）。收報2.48元，跌0.4%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報66.9元，升1.67%。

耀才（1428）：首三個月多賺8%。收報1.79元，跌0.56%。

安踏（2020）：第二季零售額錄高單位數增長。收報69.7元，跌2.31%。

極兔速遞（1519）上半年實現包裹量達110億件，增長近四成。收報7.28元，升2.97%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見9.85元，收報9.76元，升7.02%；昇能集團（2459）創上市新高，見16.26元，收報16.18元，升5.06%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.92元，收報34.8元，升0.12%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見390.6元，收報390.5元，升0.64%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見87.6元，收報87.6元，升0.71%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1279元，收報1278.5元，升0.71%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見9元，收報9元，升0.56%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.96元，收報16.9元，升3.81%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.76元，收報41.74元，升0.68%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見891.4元，收報891.4元，升0.55%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.68元，收報16.68元，升0.72%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.2元，收報1060.65元，跌0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.24元，收報22.12元，升0.73%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.4元，收報16.4元，升1.49%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.8元，收報1136.8元，升0.01%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見29.78元，收報29.7元，無升跌；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.33元，收報5.33元，升0.66%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114元，收報114元，升0.53%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.474元，收報4.472元，升0.9%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見50元，收報50元，升0.68%；樂艙物流（2490）創上市新高，見35.45元，收報34.45元，升3.77%；燕之屋（1497）創上市新高，見12.34元，收報12元，升14.07%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見39.35元，收報38.9元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.79元，收報1.78元，升3.49%；金寶通（0320）創52周高，見0.57元，收報0.52元，無升跌；中國通信服務（0552）創52周高，見4.63元，收報4.57元，升3.16%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，跌2.9%；中國電信（0728）創52周高，見4.87元，收報4.86元，升1.04%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見210.6元，收報209.8元，升1.35%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.16元，收報0.139元，跌4.14%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.121元，收報0.123元，跌12.77%；中金（3908）低見7.99元，收報8.19元，升1.11%；海通證券（6837）低見3.41元，收報3.49元，升0.87%；21世紀教育（1598）低見0.125元，收報0.13元，跌1.52%；廣汽集團（2238）低見2.6元，收報2.64元，跌0.38%；九毛九（9922）低見3.63元，收報3.7元，升0.27%；京東健康（6618）低見20.25元，收報20.65元，跌0.48%；藥明康德（2359）低見27.5元，收報28.1元，升0.36%；包浩斯（0483）低見0.315元，收報0.32元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.091元，收報0.091元，跌14.15%。

81隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.79元，收報7.94元，升0.63%；東方甄選（1797）低見11.14元，收報11.36元，跌4.38%；金沙中國（1928）低見15.98元，收報16.3元，升0.99%；六福集團（0590）低見15.12元，收報15.4元，升0.79%；周生生（0116）低見7元，收報7.08元，升0.43%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；希慎（0014）低見10.96元，收報11.14元，升0.72%；大快活（0052）低見7.5元，收報7.58元，升1.07%；叙福樓（1978）低見0.65元，收報0.68元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，長久股份（6959）收報37.2元，升48.8%；名仕快相（8483）收報0.071元，升33.96%；國開國際投資（1062）收報0.083元，升29.69%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.75元，升25%；萬保剛集團（1213）收報0.25元，升23.76%；朗詩（0106）收報0.068元，升23.64%；中國生命集團（8296）收報0.07元，升22.81%；新焦點（0360）收報0.085元，升21.43%；鴻騰（6088）收報3.7元，升21.31%。

下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）創上市新低，見0.198元，收報0.204元，跌77.08%；方舟雲康（6086）收報4.53元，跌44.62%；麥迪森控股（8057）收報0.076元，跌30.28%；匯聯金融服務（8030）收報0.275元，跌29.49%；富銀融資股份（8452）收報0.242元，跌25.54%；能源國際投資（0353）見52周低0.56元，收報0.57元，跌24%；中國天億福（8196）收報0.107元，跌22.46%；榮昌生物（9995）創上市新低，見13.8元，收報14元，跌20.27%；羅馬元宇宙集團（8072）創上市新低，見0.012元，收報0.012元，跌20%；中國蜀塔（8623）收報0.021元，跌19.23%；佳華百貨控股（0602）收報0.036元，跌18.18%。

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