A股ETF再現成交增加，A股午後止跌回升，連帶恒指國指亦跌幅收窄，科指轉升。南方中證1000ETF成交額近21億元人民幣，創逾兩個月最大成交，上證亦創4月中以來最大升幅，小型股指數亦反彈，中證1000和中證2000指數收盤漲幅均超過2%。今早有報道指，中午前公開市場一級交易商可向中國央行上報臨時正逆回購操作需求，消息推動早今早銀行間債市情緒略好轉，國債重回升勢，短端息率跌幅更大，人民幣於午後亦收窄貶值幅度。
恒指國指今早曾見逾兩個月新低，受惠A股倒升，恒指收市亦重上250天線，北水流入上升，成交亦重上900億元之上，齊創近一周最多。雖然大市由跌轉升，但恒指250天線與100天線之間只有69點差距，恒指波幅亦下降。
外圍方面，市場觀望聯儲局主席鮑威爾稍後的論，美期、美匯向上。
恒指今早低開43點，高位升93點，低位跌147點，高低波幅241點。上升股份比例為31.08%，下跌為30.13%，無升跌為38.77%。
恒指收市跌0.83點或0%，報17523點，大市成交金額943億元，較上日增加5.62%，是7月3日1135.5億元成交後最多；國指跌9點或0.14%，報6275點。恒生科技指數收報3600點，升0.96%。
藍籌股成交金額476.39億元，佔大市成交50.51%；科指成份股成交金額232.08億元，佔大市成交24.61%；國指成份股成交金額407.8億元，佔大市成交43.24%。
24隻雙櫃台股，總成交1.97億元人民幣，相當於約2.11億港元，佔大市成交的0.22%。
窩輪及牛熊證成交金額減少0.03%，至79.41億元，佔大市成交8.41%。牛熊證成交金額39.84億元，減少10.68%；窩輪成交金額39.57億元，增加13.61%。
藍籌42隻升，35隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升7.76%，收報46.5元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌2.97%，收報15.04元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.8元，升7.8%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低11.14元，收報11.36元，跌4.38%。
恒指曾跌穿100天線(17440.66點)，收市重上250天線(17509.77點)。科指10天線(3606.85點)跌穿100天線(3609.84點)，科指亦曾重上10天及100天線。
北水南下合計淨流入36.51億元，較上日增加67.82%，淨流入金額是7月2日59.52億元後最多。連續第10日流入，累計流入281.7億元，對上一次連續10日淨流入是5月29日。
恒指曾跌最多0.84%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.94%。低見17376.48點，是4月26日17336.2點後最低。今日收市報17523.23點，是4月25日後收市新低，當日報17284.54點。連跌3日，累計跌505.05點，對上一次連跌3日是2024年6月24日。
科指曾升最多1.62%，是7月4日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見3624.56點，是7月5日3666.8點後最高。今日收市報3600.9點，是7月4日後收市新高，當日報3649.67點。
國指曾跌最多1.01%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見6221.2點，是4月26日6146.56點後最低。收市報6275.64點，是4月30日後收市新低，當日報6273.75點。連跌3日，累計跌195.22點，對上一次連跌3日是2024年6月18日。
海底撈（6862）又有新服務 西安有分店提供麻將供等位客人玩樂。收報13.24元，跌0.15%。
中國信達（1359）據報擬發10億美元境外債。收報0.66元，無升跌。
佳源國際（2768）：因支持重組債權人不足 投資者貸款1億元助重組協議已失效。停牌。
商湯（0020）推免費廣東話AI手機應用程式。收報1.33元，升1.53%。
中燃（0384）據報發行最多10億元熊貓債。收報7.36元，升0.68%。
傳匯控（0005）研薪酬和新職務激勵以挽留CEO落選者。收報66.75元，跌0.52%。
富力（2777）：附屬公司收到清盤呈請。收報0.84元，升2.44%。
快手（1024）：下月起回購 金額不超過60億元。收報47.6元，升4.04%。
方舟雲康（6086）上市，定價8.18元。收報4.53元，跌44.62%。
百望（6657）上市，定價36元。收報38.9元，升8.06%。
微創醫療（0853）盈喜料上半年虧損大幅收窄。見52周低5.13元，收報5.16元，跌3.37%。
新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛會晤泰國總理，表達對泰投資興趣。收報7.3元，無升跌。
中國建材（3323）盈警料上半年盈為虧，蝕20億元人幣。收報2.63元，跌13.77%。
紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年盈利升最多50%。收報17.84元，升1.83%。
陳唱國際（0693）發盈警，預期上半年稅後盈利大跌87%至2500萬。收報1.29元，無升跌。
聯交所批評智富資源（0007）12名董事，包括美國已故前總統老布殊之子Neil Bush。停牌。
中銀航空租賃（2588）第二季自有及代管機隊服務地域覆蓋創歷史新高。收報56.5元，跌0.09%。
匯德（7841）收購發起人陳德霖及曾璟旋等披露提成權持股。平上市低位7.3元，收報7.3元，無升跌。
交個朋友（1450）擬回購最多3000萬元。收報1.36元，升3.03%。
GIC增持香港寬頻（1310）。收報2.48元，跌0.4%。
「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報66.9元，升1.67%。
耀才（1428）：首三個月多賺8%。收報1.79元，跌0.56%。
安踏（2020）：第二季零售額錄高單位數增長。收報69.7元，跌2.31%。
極兔速遞（1519）上半年實現包裹量達110億件，增長近四成。收報7.28元，升2.97%。
破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見9.85元，收報9.76元，升7.02%；昇能集團（2459）創上市新高，見16.26元，收報16.18元，升5.06%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.92元，收報34.8元，升0.12%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見390.6元，收報390.5元，升0.64%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見87.6元，收報87.6元，升0.71%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1279元，收報1278.5元，升0.71%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見9元，收報9元，升0.56%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.96元，收報16.9元，升3.81%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.76元，收報41.74元，升0.68%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見891.4元，收報891.4元，升0.55%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.68元，收報16.68元，升0.72%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.2元，收報1060.65元，跌0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.24元，收報22.12元，升0.73%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.4元，收報16.4元，升1.49%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.8元，收報1136.8元，升0.01%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見29.78元，收報29.7元，無升跌；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.33元，收報5.33元，升0.66%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114元，收報114元，升0.53%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.474元，收報4.472元，升0.9%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見50元，收報50元，升0.68%；樂艙物流（2490）創上市新高，見35.45元，收報34.45元，升3.77%；燕之屋（1497）創上市新高，見12.34元，收報12元，升14.07%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見39.35元，收報38.9元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.79元，收報1.78元，升3.49%；金寶通（0320）創52周高，見0.57元，收報0.52元，無升跌；中國通信服務（0552）創52周高，見4.63元，收報4.57元，升3.16%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，跌2.9%；中國電信（0728）創52周高，見4.87元，收報4.86元，升1.04%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見210.6元，收報209.8元，升1.35%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.16元，收報0.139元，跌4.14%。
55隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.121元，收報0.123元，跌12.77%；中金（3908）低見7.99元，收報8.19元，升1.11%；海通證券（6837）低見3.41元，收報3.49元，升0.87%；21世紀教育（1598）低見0.125元，收報0.13元，跌1.52%；廣汽集團（2238）低見2.6元，收報2.64元，跌0.38%；九毛九（9922）低見3.63元，收報3.7元，升0.27%；京東健康（6618）低見20.25元，收報20.65元，跌0.48%；藥明康德（2359）低見27.5元，收報28.1元，升0.36%；包浩斯（0483）低見0.315元，收報0.32元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.091元，收報0.091元，跌14.15%。
81隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.79元，收報7.94元，升0.63%；東方甄選（1797）低見11.14元，收報11.36元，跌4.38%；金沙中國（1928）低見15.98元，收報16.3元，升0.99%；六福集團（0590）低見15.12元，收報15.4元，升0.79%；周生生（0116）低見7元，收報7.08元，升0.43%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；希慎（0014）低見10.96元，收報11.14元，升0.72%；大快活（0052）低見7.5元，收報7.58元，升1.07%；叙福樓（1978）低見0.65元，收報0.68元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，長久股份（6959）收報37.2元，升48.8%；名仕快相（8483）收報0.071元，升33.96%；國開國際投資（1062）收報0.083元，升29.69%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.75元，升25%；萬保剛集團（1213）收報0.25元，升23.76%；朗詩（0106）收報0.068元，升23.64%；中國生命集團（8296）收報0.07元，升22.81%；新焦點（0360）收報0.085元，升21.43%；鴻騰（6088）收報3.7元，升21.31%。
下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）創上市新低，見0.198元，收報0.204元，跌77.08%；方舟雲康（6086）收報4.53元，跌44.62%；麥迪森控股（8057）收報0.076元，跌30.28%；匯聯金融服務（8030）收報0.275元，跌29.49%；富銀融資股份（8452）收報0.242元，跌25.54%；能源國際投資（0353）見52周低0.56元，收報0.57元，跌24%；中國天億福（8196）收報0.107元，跌22.46%；榮昌生物（9995）創上市新低，見13.8元，收報14元，跌20.27%；羅馬元宇宙集團（8072）創上市新低，見0.012元，收報0.012元，跌20%；中國蜀塔（8623）收報0.021元，跌19.23%；佳華百貨控股（0602）收報0.036元，跌18.18%。
其他報道
陳茂波：債券通北向通日均成交達466億人幣 較推出時增逾30倍